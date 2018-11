Junuzovics Tag

Große Gesten, warme Worte und viel Applaus dominieren einen Tag, an dem Werder 0:0 gegen Leverkusen spielt. Der Grund dafür lag auf der Hand: Es war das letzte Heimspiel von Kapitän Zlatko Junuzovic.

Es lief die 90. Minute. Florian Kohfeldt stand am Spielfeldrand und wedelte wild mit den Armen. Derjenige, der sich angesprochen fühlen sollte, merkte es zunächst gar nicht. Also gestikulierte der Werder-Trainer weiter. Schließlich registrierte Zlatko Junuzovic, dass das Winken ihm galt. Junuzovic reagierte, hob kurz den Daumen, und dann konnte das passieren, was an so einem Tag passieren muss: Zlatko Junuzovic wurde in der 90. Minute ausgewechselt. Er bekam damit seinen eigenen, großen Moment des Abschieds an diesem sommerlichen Nachmittag im Weserstadion.

Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen, sie applaudierten, und als Stadionsprecher Christian Stoll die Auswechselung verkündete – Johannes Eggestein kam ins Spiel – und ein „Zlatko“ vorlegte, da schallte es aus zigtausend Kehlen „Junuzovic“ zurück. Und noch einmal: „Zlatko“ und „Junuzovic“. Und schließlich ein drittes Mal: „Servus“ und „Junuzovic“. Drei nachgespielte Minuten später war Junuzovics Abschiedsspiel im Weserstadion beendet, das nebenbei ja auch noch die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen gewesen war. 0:0 ging das Duell zwischen dem Tabellenzwölften (Werder) und dem Anwärter auf die Champions League (Bayer Leverkusen) aus.

Aber das spielte erstmal keine allzu große Rolle. Nur wenige Augenblicke nach dem Schlusspfiff nämlich ging Junuzovics Abschiedstour weiter. Die Teamkollegen hatten ein Banner entrollt, auf dem geschrieben stand: „Danke! Ihr macht den Unterschied“. Das war die obligatorische Grußbotschaft, die seit Jahren nach dem letzten Heimspiel, inhaltlich stets nur leicht variiert, an die Fans in der Ostkurve gesendet wird.

Salzburg bleibt Favorit für Wechsel

In die Ostkurve zog es dann auch Junuzovic. Oder genauer: Auf den Zaun, der die treuesten der treuen Fans vom Spielfeld trennt. „Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte“, erzählte Junuzovic hinterher. Aber nachdem man ihm ein Megafon in die Hand gedrückt hatte, ergab sich auf dem Zaun der Rest quasi von selbst. Junuzovic bedankte sich bei den Fans und die bedankten sich ihrerseits mit „Junuzovic“- und „Werder-Bremen“-Rufen. „Das war geil, ich hab’s genossen und ein Liedchen angesetzt“, sagte Junuzovic, „ich kann mit einem großen Lächeln gehen. Ich werde immer Fan sein von Werder Bremen.“ Wohin ihn sein Weg führen wird, wird in den nächsten Tagen verkündet. Red Bull Salzburg gilt als der große Favorit.

Bei all der Feierei und dem Abschiednehmen war aber auch noch Fußball gespielt worden, und man hatte zuletzt schon deutlich bessere Spiele im Weserstadion gesehen. Wenn flüssiges Kombinationsspiel, rasante Strafraumszenen und schön herausgespielte Torchancen der Maßstab für einen gelungenen Fußballnachmittag sind, dann waren die 90 Minuten von Werder gegen Leverkusen eine einzige Enttäuschung.

Das erhoffte Offensivfeuerwerk kam nicht zustande. Dafür gab es unzählige Zweikämpfe, 32 Fouls, sieben Gelbe Karten und Ballwechsel im Sekundentakt. Irgendwann einmal ist das Wort „intensiv“ für diese Art von Fußballspielen erfunden worden. Zwar wies die Statistik insgesamt 15 Torschüsse aus – vier für Werder, elf für Leverkusen – aber wirklich Zwingendes war zumindest auf Bremer Seite nicht dabei gewesen. Mit dem Punktgewinn, sagte Kohfeldt hinterher, sei er „insgesamt zufrieden, weil das Spiel nicht mehr hergab“. Und damit war zu diesem Thema auch schon alles gesagt.

Immerhin setzte Werder seine imposante Serie von Heimspielen ohne Niederlage fort. Zwölf sind inzwischen seit dem Amtsantritt Kohfeldts Anfang November zusammengekommen, darunter jetzt drei Unentschieden gegen Leipzig, Dortmund und Leverkusen in Folge, also gegen drei Mannschaften, die ganz andere Ansprüche haben als Werder.

Kohfeldt baut für Junuzovic um

Andere Ansprüche hatte vor sechseinhalb Jahren auch Zlatko Junuzovic gehabt, als er sich für einen Wechsel zu Werder entschieden hatte. Er hatte international spielen wollen – und kämpfte stattdessen regelmäßig gegen den Abstieg. „Er hat mit Werder viele Situationen durchgemacht, die nicht einfach für ihn waren“, sagte Kohfeldt, „er hätte es sich einfacher machen können, die Möglichkeiten wären da gewesen.“ Möglichkeiten für einen früheren Vereinswechsel als erst jetzt, meinte Kohfeldt.

Als Spieler fürs zentrale Mittelfeld war Junuzovic einst von Thomas Schaaf und Klaus Allofs von Austria Wien geholt worden, zuletzt hatte er fast nur noch auf den Außenpositionen spielen müssen. Zum Abschied baute Kohfeldt deshalb sogar die Grundformation um, stellte Maximilian Eggestein, der auf halbrechts in dieser Saison sein großes Coming-out gefeiert hatte, nach Rechtsaußen. Für Junuzovic war damit zentral ein Platz frei. Es war Kohfeldts Beitrag zu diesem Nachmittag, „damit Zladdi den Abschied kriegt, den er verdient hat“. Immerhin 45 Minuten lang durfte Junuzovic im Mittelfeld spielen, nach der Pause beorderte Kohfeldt ihn wieder nach außen.

Mit Zlatko Junuzovic hatte der Nachmittag auch angefangen, als er mit Sohnemann Clemens auf dem Arm um kurz vor halb vier ins Stadion eingelaufen war. Da war es zum ersten Mal emotional geworden. Von der Werder-Führung um Klaus Filbry, Frank Baumann und Huberts Hess-Grunewald gab es ein gerahmtes Trikot. Währenddessen entfaltete Stadionsprecher Christian Stoll ein kleines Stück Papier, auf das er ein paar persönliche Worte des Abschieds notiert hatte – auf serbokroatisch. Die allermeisten Zuschauer werden es nicht verstanden haben, was „Stolli“ sagte, aber beim Adressaten waren die Worte bestimmt angekommen. „Ich werde dich immer in Erinnerung behalten“, las „Stolli“ vor, „in Erinnerung mit deiner besonderen Art.“ Als sich beide dann weit nach Spielschluss unten im Stadion noch einmal über den Weg liefen, gab es eine innige Umarmung und festes Schulterklopfen. Es war nicht das letzte Mal, dass Zlatko Junuzovic an diesem Tag gedrückt wurde.

