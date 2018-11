Junuzovic wieder im Verletzungspech

Zlatko Junuzovic hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder Verletzungspech, jetzt fällt der Ex-Bremer erneut aus und dürfte ein ganz wichtiges Spiel seines neuen Klubs RB Salzburg verpassen.

Als er noch bei Werder spielte, fiel Zlatko Junuzovic immer mal wieder wegen einer Blessur aus. Dieses Verletzungspech bleibt dem Mittelfeldspieler offenbar auch bei seinem neuen Klub RB Salzburg treu. Im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Roter Stern Belgrad (0:0) musste der 30-Jährige zur Pause ausgewechselt werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung verletzt hatte. Wie sein Verein am Mittwochabend mitteilte, zog sich der ehemalige Werder-Kapitän eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu. Er falle für einige Zeit aus, hieß es. Einen genauen Zeitraum nannte der österreichische Klub nicht.

Im Rückspiel gegen Belgrad am kommenden Mittwoch dürfte Junuzovic nun also fehlen. Die Partie hat für Salzburg eine besondere Bedeutung, denn der vom Red-Bull-Konzern kontrollierte Verein will endlich in die Champions League, nachdem er zehn Mal in der Qualifikation scheiterte.