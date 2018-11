Junuzovic verlässt Werder im Sommer

Zlatko Junuzovic und Werder gehen nach sechseinhalb Jahren ab Sommer getrennte Wege. Ein entsprechender Bericht der "Bild" deckt sich mit den Informationen, die auch MEIN WERDER vorliegen.

Junuzovic hat den Werder-Verantwortlichen bereits im Vorfeld des jüngsten Spiels gegen den VfB Stuttgart mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Zunächst hatte die "Bild" davon berichtet. Ähnliche Informationen liegen auch MEIN WERDER vor. Am Montagnachmittag bestätigte dann auch Werder selbst den Abgang des Österreichers. „Wir haben immer wieder betont, wie wichtig Zlatko mit seiner Qualität auf und neben dem Patz für die Mannschaft ist. Daher hätte ich es gerne gesehen, wenn er auch weiterhin das Werder-Trikot getragen hätte. Aber ich kann seine Entscheidung auch verstehen. Er ist jetzt in einem Alter, wo er vielleicht die Chance hat, sich noch einmal zu verändern und etwas anderes auszuprobieren. Ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste!“, wird Werders Coach Florian Kohfeldt auf der Vereinshomepage zitiert.

Für welchen Club Junuzovic ab Sommer auflaufen wird, will der Mittelfeldspieler erst in den kommenden Wochen verkünden: „Die Entscheidung ist bereits gefallen. Aber es stehen noch einige Details aus, so dass ich jetzt noch nicht mehr verraten kann", so der 30-Jährige.

Zuletzt hatte es Gerüchte über ein Interesse von RB Salzburg gegeben, aus der Bundesliga sollen der VfB Stuttgart und FC Schalke 04 über ein Engagement des Bremer Kapitäns nachdenken. Auch von den US-Klubs aus Chicago, Philadelphia und Orlando sowie vom Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion war zuletzt Interesse kolportiert worden.

Junuzovic war im Winter 2012 nach Bremen gewechselt und hat bei Werder bislang 195 Pflichtspiele absolviert. Dabei erzielte er 22 Tore und gab zudem 54 Vorlagen. Florian Kohfeldt hatte zwar stets die Bedeutung seines Mannschaftsführers betont, allerdings in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder auf ihn verzichtet. Zuletzt saß Junuzovic überraschend auch gegen Stuttgart anfangs nur auf der Bank, ehe er spät doch noch eingewechselt wurde.

Dennoch hatten Sportchef Frank Baumann und auch Florian Kohfeldt immer wieder betont, gerne auch über den Sommer hinaus mit Zlatko Junuzovic zusammenarbeiten zu wollen. Dem Vernehmen nach sollte dies aber zu deutlich reduzierten Bezügen geschehen.

Den kompletten Artikel der "Bild" gibt es hier.

Hier geht's zur Abstimmung: