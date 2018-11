Junuzovic und das gute Omen

Gegen RB Leipzig wird Zlatko Junuzovic wohl von Beginn an spielen. Möglicherweise ist das ein gutes Omen. Schließlich hat Werders Kapitän beste Erinnerungen an den kommenden Gegner.

Im Mediensaal des Bremer Weserstadions zeigen zwei Flachbildschirme Woche für Woche die ARD-Videotextseiten 252 und 253. Die eine, Seite 252 mit den Ansetzungen des nächsten Bundesligaspieltags, hängt über dem Platz ganz links auf dem Podium, auf dem abwechselnd ein Profi des SV Werder sitzt, diesmal Marco Friedl. Und die andere, Seite 253 mit der aktuellen Tabelle, hängt ganz rechts über dem Platz von Sportchef Frank Baumann. Am Freitag hat das ganz gut gepasst, denn so hat das Tableau unter der Decke die Worte nur noch einmal verstärkt, die Bremens Sportchef ins Mikrofon gesprochen hat. „Wir sind nach wie vor nicht gerettet“, sagte Baumann vor dem Heimspiel am Sonntag gegen RB Leipzig (18 Uhr, Weserstadion). „Wir haben noch fünf Spiele, und in diesen fünf Spielen müssen wir alles abrufen. Wir müssen immer 90 Minuten Vollgas geben.“

Genau das hatte Werder vor einer Woche, bei der enttäuschenden Niederlage in Hannover (1:2), nicht getan, und deshalb besteht nun zumindest theoretisch noch ein klitzekleines Restrisiko, dass die Bremer am Saisonende doch noch in die zweite Liga absteigen. Neun Punkte trennen Werder aktuell vom Relegationsplatz, 15 Punkte sind noch zu vergeben. Doch nicht nur wegen der verpassten Entscheidung im Abstiegskampf ist die Stimmung bei Werder in dieser Woche angespannt gewesen. Es ist vor allem die enttäuschende Leistung gewesen, die nachgewirkt hat.

„Irgendetwas hat gegen Hannover gefehlt“, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt, der seine Führungsspieler am Dienstag sogar zum Einzelgespräch gebeten hat, um herauszufinden, wie sich ein derart schwacher Auftritt wie gegen Hannover in Zukunft verhindern lässt. Über den Inhalt der Gespräche ist anschließend nichts nach außen gedrungen, sie müssen aber gut gelaufen sein, denn am Freitag erklärte Kohfeldt: „Ich kann keinen Sieg versprechen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir am Sonntag da sein werden.“

Augustinsson fällt aus

Auf Linksverteidiger Ludwig Augustinsson (Muskelverletzung) und Angreifer Aron Johannsson (Knöchelverletzung) muss der Trainer allerdings verzichten, beide werden laut Kohfeldt für das Spiel gegen RB „nicht mehr rechtzeitig fit“. Mannschaftskapitän Zlatko Junuzovic, der gegen Hannover angeschlagen nur auf der Bank saß, steht hingegen zur Verfügung und wird wohl von Beginn an spielen. So hat es Kohfeldt am Freitag jedenfalls angedeutet.

Vielleicht ist das ja auch ein gutes Omen: In der vergangenen Saison hatte Junuzovic im Heimspiel gegen Leipzig nämlich getroffen, das Spiel endete 3:0. Es war ein großes Fußballfest im Weserstadion, und wenn es nach Kohfeldt geht, dann darf sich das am Sonntag gerne wiederholen. Bremens Trainer erwartet jedenfalls „ein interessantes und rassiges Spiel für die Zuschauer“. Die Ausgangslage für ein unterhaltsames Spiel sei gegeben, „weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, deren Grundgedanke ist: Wie erzielen wir Tore?“

Es treffen allerdings auch zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt Enttäuschungen hinnehmen mussten. Werder in Hannover. Und Leipzig mit zwei Niederlagen innerhalb von vier Tagen, erst in der Liga gegen Leverkusen (1:4), dann beim Europapokal-Aus in Marseille (2:5). Ob das einen Einfluss hat? „Nein“, sagt Baumann, „wir rechnen mit einer sehr starken, konzentrierten Leipziger Mannschaft. Wir sollten nicht damit rechnen, dass die Leipziger einen Knacks bekommen haben.“ Werders Sportchef sagt aber auch: „Trotz der Qualität, die auf Leipziger Seite vorhanden ist, wollen wir als Sieger vom Platz gehen.“

Helfen soll dabei einmal mehr das Bremer Publikum, das, so glaubt Baumann, am Sonntag einen engagierten Auftritt der Heimmannschaft sehen will. „Die Fans werden versuchen, die Mannschaft zum Sieg zu pushen“, sagt Baumann, „wir sind uns aber auch bewusst, dass wir die Impulse auf dem Platz setzen müssen. Ich habe in den vergangenen Tagen nicht den Eindruck bekommen, dass die Fans in irgendeiner Form die Saison schon abgeschenkt haben.“ Wohl auch deshalb ist das Weserstadion am Sonntag erneut ausverkauft.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: