Junuzovic trifft auf seinen Lieblingsgegner

Mit Stuttgart und Werder messen sich zwei Überraschungsteams der Rückrunde. Der VfB trat zuletzt heimstark auf, während Werder unter Trainer Florian Kohfeldt auswärts noch nicht zu null gespielt hat.

Hier sind die wichtigsten Daten und Fakten vor Werders Auswärtsspiel in Stuttgart am Sonnabend (15.30 Uhr).

Werder liegt knapp vorn

In 105 Pflichtspielen begegneten sich beide Mannschaften bisher. Werder hat 38 Siege eingefahren, der VfB 35, dazu gab es 32 Remis. In der Bundesliga ist die Bilanz noch etwas enger: Es gab 101 Spiele, dabei 35 Werder-Siege und 34 VfB-Siege. Bremen verlor nur eine der jüngsten neun Partien gegen den VfB (vier Siege, vier Remis): Im April 2015 setzte es ein 2:3 in Stuttgart. Spaß-Fakt eins: Nur Hamburg und Bremen (35-mal) spielten in der Bundesliga öfter remis als Stuttgart und Bremen (32-mal). Spaß-Fakt zwei: Stuttgart kassierte in der Bundesliga nur gegen die Bayern (201) mehr Gegentore als gegen Werder (176).

Fast im Gleichschritt

Tayfun Korkut sammelte mit dem VfB in zehn Spielen 19 Punkte (fünf Siege, vier Remis, eine Niederlage), die Schwaben belegen in der „Korkut-Tabelle“ den sechsten Platz. Der neue Trainer führte den VfB von Rang 14 auf zehn (zwischenzeitlich war es schon Platz 8). Florian Kohfeldt holte mit Bremen in 20 Spielen 32 Zähler (neun Siege, fünf Remis, sechs Niederlagen), in der „Kohfeldt-Tabelle“ macht das Platz vier. Mit Kohfeldt ging es für die Hanseaten von Rang 17 auf zwölf. In der Rückrundentabelle liegen der VfB und Werder mit jeweils 22 Punkten einträchtig nebeneinander auf den Plätzen sechs und fünf.

Starke Heimbilanz des VfB

Die Stuttgarter verloren keines ihrer fünf Heimspiele unter Korkut, nach zunächst zwei Siegen gab es zuletzt aber nur noch drei Remis in Folge vor heimischer Kulisse. Somit blieb der VfB erstmals in dieser Spielzeit zu Hause drei Mal hintereinander ohne Sieg. Aber: In den jüngsten zehn Bundesliga-Heimspielen gegen Werder erzielte der VfB 30 Tore, im Schnitt also drei pro Partie. Auch in der Defensive stimmen die Werte: Stuttgart kassierte nur neun Gegentore in den 15 Heimspielen dieser Saison, was der Ligabestwert ist.

Beide fast schon gerettet

Stuttgart hat 39 Punkte auf dem Konto, mit dieser Ausbeute ist bisher noch nie ein Team abgestiegen. Auch für die Bremer sieht es gut aus, sie stehen bei 37 Zählern und würden mit einem Sieg in Stuttgart in der Tabelle sogar am VfB vorbeiziehen.

Gute Serie, schlechte Serie

Wie der VfB unter Korkut ist auch Werder unter Kohfeldt noch ohne Heimniederlage. Kohfeldt ist sogar der historisch erste Bremer Coach, der zu Beginn seiner Amtszeit in den ersten zehn Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen blieb. Auswärts ist aber noch Luft nach oben. So blieben die Bremer etwa in den zehn Bundesliga-Auswärtsspielen unter Kohfeldt nie ohne Gegentor. Eine so lange Negativserie hat ein Werder-Coach zu Beginn seiner Amtszeit letztmals in der Saison 1978/79 hingelegt, damals war es Wolfgang Weber.

Erstaunlich defensivstark

In der letzten gemeinsamen Bundesliga-Saison (2015/16) kassierte der damalige Absteiger Stuttgart die meisten Gegentore (75) und die Bremer die zweitmeisten (65). In der Vorsaison waren die 64 Gegentreffer der Hanseaten dann sogar die meisten. Auch davor (2014/15) bedeuteten die 65 Gegentreffer der Bremer Ligahöchstwert (zusammen mit Paderborn). Beide Vereine hatten in den letzten Jahren fast schon traditionell massive Probleme in der Defensive. Das stellt sich in dieser Spielzeit überraschenderweise komplett anders dar. Der VfB kassierte nur 35 Gegentore (lediglich Bayern und Schalke weniger), Werder nur 36.

Junuzovics Lieblingsgegner

In zehn Bundesligaspielen gegen Stuttgart gab Zlatko Junuzovic sechs Torvorlagen – gegen keinen anderen Klub im Oberhaus waren es so viele. Sieben Scorerpunkte gegen den VfB (ein Tor, sechs Assists) sind ebenfalls der persönliche Bestwert des Werder-Kapitäns.

Wann knipst Gomez vor der Kurve?

Mario Gomez hat seit seiner Rückkehr nach Stuttgart sechs Tore erzielt, traf aber ausnahmslos auswärts. In den fünf Heimspielen unter Korkut erzielten die Stuttgarter überhaupt nur vier Treffer und waren pro Partie nie mehr als einmal erfolgreich.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: