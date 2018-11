Junuzovic sorgt für frohe Ostern

Mit viel Glück und Pavlenka: Werder baut die Heimserie weiter aus und besiegt Frankfurt 2:1.

Die gute Nachricht: Werder bleibt durch das 2:1 (1:0) gegen Frankfurt unter Florian Kohfeldt im Weserstadion ungeschlagen. In der Liga ist es der sechste Sieg aus den letzten acht Spielen. Die noch bessere Nachricht: Der Sieg bedeutet einen sehr großen Schritt zum Klassenerhalt. Für die Zuschauer war das Spiel über weite Strecken kurzweilig und extrem unterhaltsam. Die Führung erzielte Zlatko Junuzovic, Frankfurts Jovic glich aus. Die Entscheidung fiel nach Flanke von Junuzovic, als Hradecky eine Kopfballverlängerung von Abraham durch die Finger ins Tor gleiten ließ.

Auf zwei Positionen hatte Kohfeldt gegen Frankfurt umgestellt. Junuzovic ersetzte Florian Kainz in der Startelf. Und für Milos Veljkovic musste Sebastian Langkamp zurück auf die Bank. Auch taktisch gab es eine Veränderung: Statt Fünferkette, wie zuletzt beim 3:1 in Augsburg, ließ Kohfeldt im Weserstadion gegen Frankfurt wieder im 4-3-3-System spielen.

Vier Minuten dauerte es, dann brannte es zum ersten Mal - bei Werder. Eingeleitet durch einen Fehlpass Philipp Bargfredes, konterte Frankfurt über Rebic - Boatengs finaler Pass kam jedoch nicht an. Kurz darauf ein Schuss von Wolf, den Pavlenka parierte.

Werder begann verhalten und brauchte ein paar Minuten, sich zu sortieren. Dann wurde es aber schnell gefährlich. Nach Kombination zwischen Kruse und Junuzovic bekam Augustinsson auf dem linken Flügel den Ball. Seine scharfe Flanke wehrte Frankfurts Torwart Hradecky nur mit Mühe ab (6. Minute). Kurz darauf setzte sich Belfodil im rechten Strafraum im Duell gegen Russ durch, seine Flanke klärte Abraham zur Ecke.

Schnell wurde deutlich, dass beide Mannschaft offensiv auf Sieg spielten. Weder Werder noch Frankfurt lauerten auf Konterchancen, sondern ergriffen selbst die Initiative. So entwickelte sich bei strahlendem Sonnenschein im Weserstadion früh ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten.

Entsprechend dauerte es nicht lange bis zur nächsten Chance. Einen langen Ball vom Veljkovic legte Delaney per Kopf auf Belfodil, der aus fünf Metern ebenfalls per Kopf an Hradecky scheiterte (17.). Anschließend war wieder Frankfurt an der Reihe. Eine scharfe Wolf-Flanke klärte Gebre Selassie knapp vor Rebic, der einschussbereit am zweiten Pfosten wartete (23.).

Zwei Minuten später wurde es bitter für Werder. Ludwig Augustinsson musste verletzt vom Platz, für ihn kam Marco Friedl als Linksverteidiger auf den Platz.

Vor dem Tor lief es besser für Werder, nur kurz darauf fiel die 1:0 Führung. Nach Flanke von Delaney schob Junuzovic den Ball mit Links auf das Tor, Hasebe fälscht unhaltbar ab (25.). Der Treffer ist der zweite in der laufenden Saison für Junuzovic. Und seine siebte Torbeteiligung in den letzten sechs Spielen. In der Rückrunde zeigt Werders Kapitän, dass er immer noch eine wichtige Rolle einnahmen kann.

Der Treffer veränderte die Statik des Spiels nicht, Frankfurt spielte weiter offensiv. Jiri Pavlenka musste kurz danach gleich zweimal in höchster Not retten. Erst parierte er einen Schuss von Boateng, dann den Nachschuss von Wolf (37.).

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild, beide Mannschaften suchten sofort wieder die Offensive. Zunächst Werder mit einer Chance, eine Flanke brachte Belfodil mit dem Schienbein auf das Tor, Hradecky hatte damit kein Problem (47.).

Dann schlug Frankfurt zu. Einem unnötigen Ballverlust Gebre Selassies im Strafraum der Eintracht folgte ein sauberer Konter. Fabian bediente Boateng, der per Hacke den Ball auf Jovic schlug - und der traf per Seitfallzieher zum Ausgleich (53.). Ein Treffer, der nicht unverdient, aber vermeidbar war. Nur eine Minute später verpasste Jovic im Duell gegen Pavlenka die Chance zur Führung.

Danach war die Luft ein wenig raus. Es schien, als würden beide Mannschaften plötzlich eine Niederlage vermeiden wollen, statt. So entsprangt der Siegtreffer einer kuriosen Kombination. Eine Flanke Junuzovic' verlängerte Frankfurts Kapitän Abraham Richtung eigenes Tor, Hradecky ließ den Ball durch die Finger ins Netz gleiten (79.) - 2:1 für Werder.

Fazit: Ein sehr wichtiger Sieg, um schnellstmöglich die Klasse zu halten. Das sollte schon bald auch rechnerisch erledigt sein. Junuzovic hat mit zwei Torbeteiligungen gezeigt, dass er weiterhin wichtig ist. Und Werder spielt weiter attraktiven Offensiv-Fußball, der den meisten Fans Vergnügen bereiten dürfte.