Junuzovic kommt von der Bank

Zlatko Junuzovic und RB Salzburg sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Bevor der ehemalige Werder-Kapitän mitmachen durfte, musste er sich allerdings gedulden.

Mit 3:1 gewannen die Salzburger ihr erstes Ligaspiel gegen den Linzer ASK, alle Treffer für RB fielen in der ersten Halbzeit. Zlatko Junuzovic durfte darüber nur von der Bank aus jubeln. Der ehemalige Werder-Kapitän, in diesem Jahr mit Führungsambitionen nach Salzburg gewechselt, wurde erst in der 64. Minute eingewechselt und half im Anschluss mit, den Sieg zu verwalten.

Für Salzburg trafen Alexander Schlager (22. Minute /Eigentor) und zweimal Munas Dabbur (31./38.). Maximilian Ullmann verkürzte in der 69. Minute per Foulelfmeter.