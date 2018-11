Joker Eggestein bereitet ein Tor vor

Maximilian Eggestein kam beim 3:0-Sieg des deutschen U21-Nationalteams gegen die Niederlande zu einem Kurzeinsatz. Werders Mittelfeldspieler nutzte die wenigen Minuten auf dem Platz, um ein Tor vorzubereiten.

Normalerweise ist Maximilian Eggestein eine feste Größe in der deutschen U21-Nationalmannschaft, Bundestrainer Joachim Löw bestätigte sogar kürzlich, dass er Werders Mittelfeldspieler im Hinblick auf das A-Nationalteam genau beobachte. Am Freitagabend stand Eggestein dennoch nicht in der Startelf der U21-Auswahl beim Testspiel gegen die Niederlande in Offenbach. Nach intensiven Wochen wurde der Bremer zunächst geschont, kam aber in der 69. Minute in die Partie und trug seinen Teil zum klaren 3:0 (1:0)-Erfolg der Deutschen bei.

Der Werderaner stand gerade elf Minuten lang auf dem Platz, als er dem niederländischen Torhüter Justin Bijlow mit einem Linksschuss große Probleme bereitete. Der Keeper kam nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball, und Törles Knöll (!. FC Nürnberg) staubte zum 3:0-Endstand ab. Zuvor hatten Philipp Ochs (TSG Hoffenheim) per Elfmeter in der 15. Minute und Abdelhamid Sabiri (Huddersfield Town) in der 58. Minute für das deutsche Team getroffen. „Ich bin zufrieden, euphorisiert bin ich nicht“, bilanzierte Trainer Stefan Kuntz nach dem Abpfiff laut „dfb.de“.

Ebenfalls am Freitag verpasste Werders Offensivspieler Yuya Osako mit der japanischen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Venezuela einen Sieg. Beim 1:1 (1:0) stand der Bremer in der Startelf und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Japaner durch den Treffer von Olympique Marseilles Rechtsverteidiger Hiroki Sakai (40. Minute) in Führung. Von der Bank aus musste Osako mit ansehen, wie seine Teamkollegen in der Schlussphase noch den Ausgleich kassierten. Der Ex-Hamburger Tomas Rincon, der aktuell beim FC Turin unter Vertrag steht, verwandelte in der 81. Minute einen Elfmeter zum Endstand.

Unterdessen stand Werder-Verteidiger Marco Friedl nicht im 18er-Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft für das Play-off-Hinspiel in Griechenland. Die Österreicher siegten mit 1:0 und haben nun gute Chancen, im Rückspiel am Dienstag die EM-Qualifikation perfekt zu machen.