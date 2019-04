Joker Dietz köpft den Siegtreffer

Werders U23 hat sich beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder lange Zeit schwer getan. Es reichte dennoch zu einem knappen 1:0-Sieg, weil Joker Florian Dietz zur Stelle war.

Die Serie geht weiter: Werders U 23 ist im elften Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. In Barsinghausen beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder siegte die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher am Sonntagnachmittag mit 1:0 und festigte den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Nord.

Gegen den zweitschwächsten Angriff der Liga diktierte Werder erwartungsgemäß das Geschehen, war jedoch im Abschluss nicht zwingend genug. Boubacar Barry (1.) und Fridolin Wagner (5.) schossen am Tor vorbei. Ein Kopfball von Jonah Osabutey verfehlte das Ziel knapp (30.). Also ging es beim Stand von 0:0 in die Pause. Zur zweiten Halbzeit kam Florian Dietz in die Partie, der sich beinahe mit einem Treffer eingeführt hätte, doch Germania-Torwart Ole Schöttelndreier parierte den Schuss des Stürmers stark (50.).

Von den Gastgebern war in der Offensive weiterhin wenig zu sehen, während Werders U 23 den Druck zunehmend erhöhte. Kevin Schumacher setzte im Duell mit seinem Ex-Verein einen Kopfball neben das Tor (73.). Zwei Minuten später machte es Florian Dietz besser: Der Joker stieg nach einer Ecke hoch und köpfte den Ball zum 1:0 genau in den Winkel. Es war die ebenso überfällige wie verdiente Führung für die überlegenen Bremer, die in der Schlussphase einige vielversprechende Konterchancen nicht konsequent genug ausspielten. Diese Nachlässigkeiten hätten sich in der Nachspielzeit beinahe gerächt, doch Torwart Luca Plogmann war bei einer guten Chance von Dominik Behnsen auf dem Posten (90.+1) und hielt den Sieg fest.