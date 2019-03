Johannssons nächster Anlauf

Nach einer knappen Stunde war die Rückkehr von Aron Johannsson schon wieder beendet, so richtig auffällig war er lange Zeit nicht. Doch das war egal. "Ich hatte einige gute Aktionen, habe aber vielleicht ein paar Bälle zu viel in die Weser geschossen." Johannsson lachte, als er über seine beiden Fehlschüsse sprach, die weit am Tor vorbeigeflogen waren. Dieser Scherz dokumentierte sehr gut, dass er nach seiner monatelangen Leidenszeit nun wieder Spaß bei der Arbeit hat. Langfristige Ausfälle kennt er nur zu gut. Seit Sommer 2015 steht er in Bremen unter Vertrag, seither brachte er es gerade einmal auf 29 Pflichtspiele. Nun also gibt es den nächsten Anlauf.

