Johannsson zurück im US-Kader

Nach Informationen von MEIN WERDER ist Aron Johannsson von Dave Sarachan, dem Interimscoach der USA, in den Kader für das Länderspiel gegen Paraguay am 27. März berufen worden.

Für Johannsson geht es damit weiter aufwärts. Nachdem er unter Florian Kohfeldt wieder regelmäßig Teil von Werders Kader ist, bekommt der Angreifer nun auch Gelegenheit, sich erneut in der Nationalmannschaft zu beweisen. Es ist die erste Nominierung des Angreifers seit November 2016, sein letzter Einsatz liegt noch ein Jahr länger zurück. Die USA treffen am 27. März in Cary, North Carolina, auf Paraguay.

Bevor der 27-Jährige zum US-Team reist, steht am Samstag aber noch das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg an. Wie Kohfeldt mitteilte, hat Johannsson seine muskulären Probleme, die zuletzt einen Einsatz gegen Köln von Beginn an unmöglich machten, auskuriert und wird im Aufgebot für das Auswärtsspiel stehen.