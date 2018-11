Johannsson und Bargfrede zurück

Trainiert wurde am Dienstag bei Werder zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, doch der kurze Gang zu Platz 11 hat gezeigt: Mit Aron Johannsson und Philipp Bargfrede waren zwei Rückkehrer dabei.

Florian Kohfeldt hatte es bereits am Montag in einer Medienrunde angekündigt, knapp 24 Stunden später folgte auch der bildliche Beweis: Aron Johannsson und Philipp Bargfrede sind ins Mannschaftstraining der Bremer zurückgekehrt. Der US-Stürmer hatte zuletzt aufgrund von Achillessehnenproblemen gefehlt und eine Kurz-Reha in Island absolviert. Bargfrede war aufgrund einer Belastungssteuerung nicht dabei gewesen.

Die Trainingsgruppe bleib auch am Dienstag überschaubar, weiterhin sind mehrere Nationalspieler für ihre Länderauswahlen im Einsatz. Sie werden nach und nach in den kommenden Tagen in Bremen eintreffen und die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt aufnehmen (Anpfiff: 15.30 Uhr).

Am Vormittag hatten bereits zwei Spieler auf dem Platz gestanden, die zuletzt fehlten: Ludwig Augustinsson und Jerôme Gondorf absolvierten eine Einheit mit Physiotherapeut Jens Beulke. Augustinsson war wegen muskulärer Probleme vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist. Gondorf tastet sich nach einer Blinddarm-Operation langsam wieder an den sportlichen Alltag heran.