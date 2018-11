Johannsson sagt Nationalmannschaft ab

Aron Johannsson wird nicht wie geplant zur US-amerikanischen Nationalmannschaft reisen. Den Stürmer plagen Probleme an der Achillessehne, wie der Verein am Sonntag mitteilte.

Ist das bitter. Johannsson, der erstmals seit November 2016 wieder für die USA nominiert wurde, kann nicht zur Nationalmannschaft reisen. "Bereits vor dem Spiel gegen Köln hatte er leichte Probleme im Bereich der Achillessehne. Am Samstag hat er dann in Augsburg noch einmal einen Schlag abbekommen, der die Schmerzen verstärkt hat", wird Florian Kohfeldt auf "Werder.de" zitiert. Gemeinsam mit der amerikanischen Nationalmannschaft habe man sich darauf verständigt, dass der Stürmer in Bremen bleiben wird, um sich hier behandeln zu lassen. Die USA treffen in einem Freundschaftsspiel in North Carolina auf Paraguay.