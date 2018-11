Johannes Eggestein reist verletzt ab

Ursprünglich hätte Johannes Eggestein für die deutsche U20-Nationalmannschaft auflaufen soll. Doch daraus wird nichts. Wie Werder mitteilte, kehrt der Nachwuchsstürmer vorzeitig nach Bremen zurück.

Wenn die deutsche U20 am Freitagabend auf Tschechien trifft, wird Johannes Eggestein fehlen. Ein Einsatz ist aufgrund von "leichten Sprunggelenksproblemen" ausgeschlossen, wie Werder mitteilte. Bereits am Nachmittag sollte Eggestein eine individuelle Einheit an der Weser absolvieren.

Ein allzu langer Ausfall droht dem 20-Jährigen aber wohl nicht. "Beim nächsten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg sollte der Angreifer der Grün-Weißen höchstwahrscheinlich wieder fit sein", heißt es auf der Internetseite des Vereins. "Es besteht nur wenig Gefahr für das Duell mit den Franken."