Johannes Eggestein fehlt, Sargent dabei

Zwar trainierte Johannes Eggestein am Freitag bei der Abschlusseinheit vor dem Dortmund-Spiel mit, der 20-Jährige fährt jedoch nicht mit zum Auswärtsspiel. Dagegen bekommt Josh Sargent wieder einen Kaderplatz.

Dick eingepackt, mit Mütze und Schal vor der Kälte geschützt, kam Johannes Eggestein am Freitag zum Trainingsplatz. In den vergangenen Tagen hatte Werders Offensivspieler eine Erkältung außer Gefecht gesetzt, sodass er in dieser Woche noch nicht trainieren konnte. Erst das Abschlusstraining machte der 20-Jährige komplett mit.

Dennoch wird Johannes Eggestein beim Spiel in Dortmund am Sonnabend nicht im Kader stehen, wie Trainer Florian Kohfeldt nach dem Training verriet. „Er war drei Tage krank und soll sich richtig auskurieren für das Spiel am Mittwoch gegen Hoffenheim, sodass er dann auch wieder ein Startelf-Kandidat ist“, erklärte der Werder-Coach.

Wie Kohfeldt weiter sagte, steht Josh Sargent gegen Dortmund wieder im Kader. Der 18-Jährige hatte gegen Düsseldorf mit seinem ersten Bundesliga-Tor für Furore gesorgt. Am Donnerstag hatte Kohfeldt betont, dass es trotzdem kein „Automatismus“ sei, dass Sargent immer im Kader stehe. Nach Dortmund darf der US-Amerikaner nun aber mitfahren. Ob er auch zum Einsatz kommt, wird sich zeigen.

