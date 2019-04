Johannes Eggestein bleibt Bremer

Der erste Eggestein-Bruder hat seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt: Johannes Eggestein bleibt Werder treu. Das bestätigte der Verein am Montag.

Johannes Eggestein hat seinen Vertrag bei Werder verlängert. Das bestätigte der Verein am Montag. Florian Kohfeldt, der als großer Förderer der Eggestein-Brüder gilt, kommentierte die Verlängerung des 20-Jährigen mit einer Mischung aus Wertschätzung für dessen bisherigen Werdegang und Optimismus für die Zukunft: „Ich kenne Jojo bereits seit seinen Anfängen bei Werder und durfte seine Entwicklung in der U 23 und bei den Profis mitverfolgen. Es war für ihn sicherlich kein leichter Weg, sich aus der Jugend in die Bundesliga zu spielen, doch er hat immer an sich und den Weg, den wir mit ihm gehen wollen, geglaubt“, so Kohfeldt. „Johannes ist ein sehr intelligenter Spieler, mit einem ausgeprägten Torinstinkt. In unseren Planungen für die Zukunft trauen wir ihm eine große Rolle zu.“

Auch Eggestein selbst begründete seine Verlängerung mit der Überzeugung, seinen persönlichen Aufwärtstrend der letzten Monate in Bremen fortführen zu können: „Ich habe immer gesagt, dass ich meine weitere Entwicklung bei Werder abwarten möchte. Und die war in den vergangenen Monaten und Jahren positiv“, erklärte Eggestein. „Daher war es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl und bin davon überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren zu einem noch besseren Bundesliga-Spieler werden kann.“