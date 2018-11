Johannes Eggestein auf Länderspielreise

Nicht nur Maximilian Eggestein wird mit dem DFB-Nachwuchs in der Länderspielpause auf Reisen sein, auch dessen Bruder Johannes ist jetzt berufen worden - und zwar in den Kader der U20.

Bei den Werder-Profis kommt Johannes Eggestein aktuell nicht zum Zuge – egal, wie groß die Wertschätzung der Verantwortlichen für den Angreifer auch sein mag. beim DFB möchte man aktuell nur ungern auf den 19-Jährigen verzichten, weshalb Frank Kramer, Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft, Eggestein jetzt ins Aufgebot für die beiden anstehenden Länderspiele berief.

Zunächst treffen Eggestein und seine Teamkollegen am 22. März (17 Uhr) in Coimbra auf Gastgeber Portugal, ehe am 27. März (18 Uhr) in Gütersloh die Beegegnung mit Polen ansteht.