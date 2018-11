Job bei Apollon Smyrnis ein „Crashkurs“

Ex-Bremer Valerien Ismael erzählt in der „Deichstube“ ganz offen von seinem Engagement bei Apollon Smyrnis in Griechenland, wo er im Sommer nur 61 Tage Trainer war. Der Franzose erklärt, woran es lag.

Ein Sportdirektor, den er nicht kannte, nur 14 Spieler eine Woche vor dem Ligastart im Kader und ein Präsident, der vorschreibt, wer mitten im Spiel eingewechselt werden soll. Valerien Ismael, der 2004 mit Werder das Double holte, erzählt in der „Deichstube“ von seinem Job bei Apollon Smyrnis in Griechenland. Nur 61 Tage war der 43-Jährige im vergangenen Sommer Trainer bei dem Chaos-Klub. Die reichten aber, um allerhand Kurioses zu erleben.

Es fing schon beim ersten Testspiel an. „Die Mannschaft war müde, hat verloren. Das ist völlig normal und gehört im Fußball dazu. Aber der Präsident schmeißt gleich drei Spieler raus. Das war für mich der erste Anlass, mich zu fragen: Wo bin ich denn hier gelandet?“, erinnert sich der Franzose. Auch im ersten Ligaspiel erlebte Ismael etwas, das sich wohl nicht viele Trainer gefallen lassen dürften. „Es lief die zweite Halbzeit, ich stand an der Seitenlinie, habe die Spieler gecoacht, als mir der Sportdirektor auf die Schulter tippte und mir ein Telefon reichte.“ Dran war der Klub-Präsident, Panagiotis , Monemvasiotis der dem früheren Werder-Verteidiger tatsächlich erzählen wollte, wie er nun zu wechseln habe. Ismaels dazu: „Das war wirklich der Höhepunkt.“

Das erste Ligaspiel der laufenden Saison war zugleich auch das letzte für den 43-Jährigen. Zuvor war bereits der Sportdirektor Georgios Tselios, ein Vertrauter von Ismael, entlassen und durch einen dem Präsidenten hörigen Manager ersetzt worden, den Ismael nicht kannte. Außerdem schmiss der Klub-Präsident im Laufe der Sommer-Vorbereitung acht Spieler heraus, so dass Ismael eine Woche vor der ersten Partie in der griechischen Super League gegen AE Larisa einen Kader mit nur 14 Spieler zur Verfügung hatte, der anschließend mit unfitten Zugängen aufgefüllt wurde. Für Ismael war dies am Ende alles zuviel. Das Fazit des Franzosen lautet: „Das war alles unseriös.“ Seinen Job bei Apollon Smyrnis bezeichnet er im Nachhinein als „Crashkurs“.

