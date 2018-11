„Jetzt wird es noch mehr Hype geben“

Einer der jüngsten Länderspieltorschützen der USA, Nationalspieler, ohne ein Spiel als Profi gemacht zu haben – in Amerika lieben sie Geschichten wie die von Josh Sargent. Das sagt Frank Baumann dazu.

Eben noch redet der Reporter über die vielen jungen Spieler auf dem Platz, über Leadership, dann plötzlich hebt er seine Stimme. „What a first touch“, was für eine Ballannahme, spricht er, wenig später überschlägt sich seine Stimme, denn nun ist der Ball im Tor, es steht 2:0 für die USA im Freundschaftsländerspiel gegen Bolivien. Und das Tor geschossen hat: Debütant Josh Sargent, Jungprofi von Werder Bremen, der sich einen missglückten Lupfer des bolivianischen Torwarts aus der Luft angelt, um die eigene Achse dreht und damit freie Bahn zum Tor hat.

Es sind Geschichten, wie sie Reporter, Fans und Sportler lieben, besondere Geschichten, geschichtsträchtige Momente. Gleich im zweiten Satz nach dem Tor bringt der US-Kommentator den Hinweis unter, dass Sargent jetzt einer der jüngsten Torschützen „of modern history“, in der jüngeren Vergangenheit, des US-Soccer ist.

In den Stunden nach dem 3:0-Sieg der US-Boys gegen Bolivien kennen die Foren, Zeitungen und Blogs nur ein Thema: diese junge Mannschaft, die den US-Fußball wieder nach vorn bringen soll. Die größte Nummer dabei: Josh Sargent, der „teenage striker“.

"Das ist gut für Josh"

„In den USA wird es jetzt noch mehr Hype um ihn geben“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann zu MEIN WERDER, „aber das ist gut für Josh.“ Gut, weil Sargent zuletzt nicht so viel spielen konnte: ein paar Minuten in ein paar Testspielen mit Werders U23 im Winter, ein paar Einheiten mit den Werder-Profis im Frühjahr, aber sonst nur Training, Training, Training. Weil er zunächst zu jung war für einen Profivertrag, und als er dann Ende Februar mit endlich 18 in Bremen unterschrieb, war es zu spät für eine Spielgenehmigung in der Bundesliga.

Jetzt hat Sargent ein Ausrufezeichen gesetzt, Länderspieltorschütze, ohne zuvor jemals irgendwo ein Pflichtspiel als Profi absolviert zu haben. In den USA hatten sie schon im Vorfeld des Bolivien-Spiels die Geschichte Sargents in all ihren Facetten erzählt. Wie er mitten in der zehnten Klasse seine Heimat Missouri verlassen hatte, um fortan am U17-Stützpunkt der Nationalmannschaft in Florida zu leben. Wie er fünf Tore für die U17 bei der Nord- und Mittelamerika-Meisterschaft geschossen hat und noch einmal vier Tore wenig später für die U20 der USA bei der WM in Südkorea. Wie ihn der MLS-Klub Sporting Kansas City liebend gern verpflichtet hätte.

Baumann mahnt zur Geduld

Bei Werder bestärkt sie das in der Vermutung, im vergangenen Winter gegen starke deutsche Konkurrenz einen richtig guten Fußballer an Land gezogen zu haben. „Die Erwartungshaltung darf aber auch nicht zu hoch werden“, sagt Baumann, „wir hatten vor zwei Jahren mit Johannes Eggestein eine ähnliche Geschichte.“ Die Geschichte ist bekannt: Sieben Einsätze in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal hat Eggestein seitdem für Werder gemacht. Deutlich weniger, als manch einer erwartet oder erhofft hatte.

Bei Josh Sargent lässt sich seriös noch nicht sagen, ob beziehungsweise wie schnell er Fuß fassen wird in der Bundesliga. „Wir wollen ihn ausbilden und weiterentwickeln“, sagt Baumann. Deshalb sind zunächst auch nur die nächsten Monate verplant. Wenn die Werder-Profis am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison starten, dann wird Sargent definitiv dabei sein. „Josh wird diese Zeit bei den Profis mitmachen“, sagt Baumann. Danach wird man dann sehen, wie es weitergeht. Bei den Profis. Oder zunächst bei der U23 in der Regionalliga, was für einen A-Nationalspieler schon eine bemerkenswerte Situation wäre.

Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt betont stets, dass er es schwierig findet, Spieler bei der einen Mannschaft (den Profis) trainieren und bei der anderen Mannschaft (der U23) spielen zu lassen. Es wird daher vermutlich viele Gespräche zwischen Trainerteam und Spieler in den Wochen der Vorbereitung geben. Ganz generell sagt Baumann: „Josh kann seine Situation sehr gut einschätzen. Er ist bewusst den Weg zu Werder gegangen.“

Beim Zwischenschritt in Chester, Pennsylvaina, wo das Bolivien-Länderspiel stattfand, gab sich Sargent bescheiden. „Natürlich möchte jeder der große Star, das große Talent oder was auch immer sein“, sagte er nach dem Spiel, „die Leute können sagen, was sie wollen, aber am Ende des Tages werde ich den Kopf unten halten und hart arbeiten.“ In Bremen wird man es gern hören.