Jetzt hat Nouri ein Problem

Vor einem Jahr wurde Trainer Alexander Nouri in Bremen entlassen, am Montag beim FC Ingolstadt. Einen neuen Klub zu finden dürfte schwierig werden – trotz guter Selbstvermarktung, meint Christoph Sonnenberg.

Vorweg eine kleine Sammlung von Sprüchen. Sie sind nicht dem „Doppelpass„ entnommen, der sonntäglichen Fußball-Gesprächsrunde bei Sport1, in der Phrasen der Talkgäste mit einer Geldbuße geahndet werden. „Wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.“ Oder: „Die Organisation und die Abläufe in unserem Spiel waren klar, und wir haben auch einige Chancen kreiert.„ Und: „Die Art und Weise stimmt einfach, von der Taktik und von der Motivation her.“

Haben Sie eine Ahnung, wer das gesagt haben könnte?

Die Sätze stammen, Werder-Fans ahnen es vielleicht, von Alexander Nouri. Gesagt hat er sie in seinen knapp zwei Monaten als Trainer des FC Ingolstadt. Die Sätze legen den Eindruck nah, dass Ingolstadt quasi stets ganz kurz davor stand, die Wende einzuleiten und die Liga von hinten aufzurollen. Dem war aber nicht so, am Montagabend beendete der Klub Nouris Engagement.

Nouri, das war bei Werder zu Beginn der vergangenen Saison nicht anders, ist dem Offensichtlichen häufig mit Phrasen begegnet. Als Werder in zehn Spielen unter Nouri fünf Remis, aber keinen Sieg errang, gab es selten fachliche Erklärung, meist waren es einander gleichende Durchhalteparolen. Werder zeigte destruktiven Fußball, den Nouri schönzureden versuchte. Das reichte nicht, im Herbst 2017 musste er gehen. Ein Jahr später, im Oktober 2018 übernahm er den Job in Ingolstadt. Auch der ist jetzt Geschichte.

Gewiefte Selbstvermarktung

Nouri hat sich gegen die AfD positioniert („Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD„), gegen Donald Trump („Im Sport würde der US-Präsident für sein Verhalten wohl eine Rote Karte für unsportliches Verhalten kassieren“). Er hat den Schulterschluss zur Subkultur gesucht und sich für ein Sport-Magazin in der Bremer Szene-Kneipe „Eisen“ fotografieren lassen. Seine Selbstvermarktung ist ziemlich gewieft. Das reicht kurzfristig, um in der Beliebtheitsskala nach oben zu klettern, auf sportliche Fragen aber hatte Nouri meist nur Allgemeinplätze zu bieten (siehe oben).

Die Tabelle lügt nicht, viel mehr Allgemeinplatz geht nicht im Fußball. Aber die Tabelle ist eben der Maßstab, an dem sich die Verweildauer eines Trainers bemisst. Nouris Bilanz in Ingolstadt liest sich wie folgt: drei Remis, fünf Niederlagen, letzter Tabellenplatz. „Alex Nouri ist es nicht gelungen, die Negativspirale zu stoppen und in der Mannschaft eine entscheidende positive Entwicklung herbeizuführen", sagte Harald Gärtner, Ingolstadts Geschäftsführer Sport, über die Gründen der Entlassung.

Zweimal wurde Nouri in seiner noch jungen Trainer-Karriere nun bereits entlassen, jetzt hat er ein Problem. Der letzte Eindruck ist sein Aus beim Tabellenletzten der 2. Liga. Es wird nicht leicht für ihn, wieder im bezahlten Fußball Fuß zu fassen – vor allem in Deutschland.