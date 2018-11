Max Kruse gibt nur selten große Interviews. Jetzt hat der Werder-Stürmer mit dem Magazin "11 Freunde" über die Hierarchie im Team, die Kapitänsfrage und seinen auslaufenden Vertrag gesprochen.

Max Kruse dürfte es am besten wissen. An Selbstvertrauen mangelt es Werders wichtigstem Offensivspieler bekanntlich nicht, und auch als junger Profi trat er schon recht forsch auf. Rückblickend sei das nicht immer richtig gewesen, sagt der 30-Jährige nun in einem Interview mit dem Magazin "11 Freunde". "Als junger Spieler stellte sich bei mir auch schnell mal das Gefühl ein, ich sei schon ein ganz Großer. Man versteht nicht, wie wichtig es ist, ständig dazuzulernen", betont Kruse.

Die fehlende Hierarchie und die fehlende Demut einiger Nachwuchsakteure sieht er auch als einen Grund dafür an, dass Werder in der vergangenen Spielzeit phasenweise große Probleme hatte. "Die jungen Spieler haben sehr viel mitgesprochen. Da kamen auch Widerworte in Momenten, in denen es wirklich fehl am Platz war. Und weil jeder meinte, mitreden zu müssen, spiegelte sich das auch auf dem Platz wider."

Trainer Florian Kohfeldt arbeite nun daran, klare Strukturen ins Team zu bringen. "Da sind wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung. Auch die Führungsspieler – und da beziehe ich mich mit ein – sind in der Pflicht, dass wir in Sachen Teamführung weiterkommen, damit die Mannschaft zukünftig mehr Erfolg hat", fordert Kruse.

Selbstkritische Äußerungen

Der Ex-Nationalspieler gibt sich dabei durchaus selbstkritisch und sagt, er wolle auf dem Platz seine Teamkollegen konstruktiver kritisieren als bisher. Der Unmut über misslungene Aktionen sei ihm manchmal zu deutlich anzumerken. Kruse gilt schließlich auch als erster Anwärter auf das Kapitänsamt, in dieser Funktion würde ihm noch mehr Verantwortung zukommen. Er würde dieses Amt gerne übernehmen, schließlich sei es eine Wertschätzung, unterstreicht Kruse, fügt aber hinzu, dass er auch ohne Kapitänsbinde weiterhin seine Meinung sagen würde.

Was seine Zukunft angeht, hält sich Kruse bedeckt, vermeidet ein Treuebekenntnis zu Werder und bittet um Geduld. "Ich werde nächstes Jahr 31, könnte 2019 erstmals ablösefrei wechseln, und ich war noch nie im Ausland. Da schlagen also zwei Herzen in meiner Brust.“ Ein Wechsel in die USA sei aktuell kein Thema, doch vor dem Karriereende würde er gerne noch einmal für ein oder zwei Jahre in dem Land spielen, in dem sein Sohn lebt.

Das komplette Interview erscheint in der Printausgabe von "11 Freunde" am 26. Juli.