Ist dreimal auch Bayers Recht?

Werder gegen Bayer Leverkusen verspricht ein sehr interessantes Duell zu werden, zumindest deuten einige Zahlen daraufhin. Für Zlatko Junuzovic wird die Partie aber so oder so ganz besonders werden.

Werder liegt klar vorn:

In der Gesamtbilanz beider Klubs hat Bremen eindeutig die Nase vorn. 34 Werder-Siegen stehen nur 22 der Werkself gegenüber, bei 30 Remis. In der Bundesliga ist die Bilanz ähnlich klar, Werder hat 26 Spiele gewonnen, Bayer 20. Gegen Leverkusen gab es sogar mal Vergleiche auf internationaler Bühne. In der UEFA-Cup-Saison 1987/88 liefen sich beide im Halbfinale über den Weg, Bayer setzte sich mit einem Sieg und einem Remis durch - und holte wenige Wochen später den Pott.

Es riecht nach Remis:

Werder hat die letzten beiden Heimspiele jeweils 1:1 gespielt (Gegen Leipzig und Dortmund) und der nächste Gegner aus dem Champions-League-Regal ist ebenfalls ein Spezialist für Unentschieden - zumindest in Spielen gegen Werder. Gegen keinen anderen Verein teilte Leverkusen in der Bundesliga so häufig die Punkte wie gegen Bremen (29 Mal). Und: Leverkusen blieb nur in einem der vergangenen 16 Bundesligaduelle mit Werder ohne Treffer. Im Dezember 2013 beim 0:1 an der Weser.

Fast im Gleichschritt:

In der Rückrundentabelle liegen beide Mannschaften nebeneinander auf den Plätzen sechs (Werder) und sieben (Bayer). Beide holten 2018 jeweils 23 Punkte, das Torverhältnis unterscheidet sich nur minimal (Bremen 22:19, Leverkusen 21:19).

Kleiner Abwärtstrend:

Werder holte nur zwei Punkte aus den letzten vier Partien, zuletzt blieben die Bremer zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 so lange sieglos (damals fünf Spiele). Das war gleichzeitig auch die längste Sieglos-Serie in der noch jungen Trainerkarriere von Florian Kohfeldt.

Wann steht wieder die Null?

Beim 1:1 gegen Borussia Dortmund kassierte Bremen im achten Bundesliga-Spiel in Folge mindestens ein Gegentor. Eine längere Gegentorserie gab es für Bremen innerhalb einer Spielzeit zuletzt in den ersten 13 Spielen der Saison 2016/17.

Hält die Heim-Serie?

Werder ist seit elf Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (sechs Siege, fünf Remis). Eine längere Heimserie hatten die Norddeutschen zuletzt zwischen April 2005 und Februar 2006, als sie in der Liga zwölf Heimpartien in Folge nicht verloren.

Ist dreimal Leverkusener Recht?

Beide Vereine stehen sich nun zum dritten Mal in dieser Spielzeit gegenüber: In der Hinrunde gewann Bayer mit 1:0 und im Pokal-Viertelfinale setzten sich die Leverkusener nach einem packenden Fight ebenfalls durch (4:2 in der Verlängerung). Aber: Drei Pflichtspielsiege in Serie gelangen den Leverkusenern noch nie gegen Werder.

Leverkusener Offensivprobleme:

An den ersten 20 Spieltagen dieser Saison hatten die Leverkusener immer getroffen, danach in zwölf Partien seit Februar aber sieben Mal nicht. Das ist gemeinsam mit Freiburg negativer Höchstwert in diesem Zeitraum. Zuletzt gegen Stuttgart stellte Bayer sogar einen Saisonbestwert auf mit 24 Torschüssen - auch das änderte nichts an der 0:1-Niederlage.

Novum unter Herrlich:

Nach den klaren Niederlagen im Pokal gegen die Bayern (2:6) und in der Bundesliga in Dortmund (0:4) verlor Bayer Leverkusen auch gegen den VfB Stuttgart (0:1). Erstmals in dieser Saison und damit auch erstmals unter Heiko Herrlich kassierte die Werkself drei Pflichtspielniederlagen in Folge. Damit rutschte die Mannschaft auch aus den Champions-League-Rängen und steht nun unter Druck. Verliert Bayer auch in Bremen, wäre es für die Leverkusener sogar die längste Niederlagenserie seit über vier Jahren. Im Februar/März 2014 waren es unter Coach Sami Hyypiä sogar fünf Pflichtspielniederlagen in Folge.

Duell der Dreierpacker:

In dieser Saison schnürten bisher nur zwei Spieler einen lupenreinen Hattrick: Max Kruse (beim 4:0 gegen Hannover 96) und Kevin Volland (beim 4:1 gegen Eintracht Frankfurt).

Ein letztes Mal Zladdi:

Zlatko Junuzovic ist seit Anfang 2012 bei Werder Bremen, nun steht sein letztes Heimspiel für die Hanseaten an. Der Österreicher war in 186 Bundesliga-Spielen an 75 Treffern direkt beteiligt (21 erzielt, 54 vorbereitet). In dieser Spielzeit saß der Werder-Kapitän aber sieben Mal bei einem Bundesliga-Spiel auf der Bank und damit so oft wie nie zuvor in einer Spielzeit. Zu Hause durfte er in dieser Bundesliga-Saison allerdings immer starten, einem würdigen Abschied steht also nichts entgegen. Übrigens: Im letzten Werder-Heimspiel gegen Bayer war Junuzovic beim 2:1-Sieg mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner.

Lockeres Auslaufen?

Werder ist das einzige Team der Liga, das auf der einen Seite den Klassenerhalt sicher hat und auf der anderen Seite aber keine Chance mehr besitzt, in den Kampf um die internationalen Tickets einzugreifen.

Konter sind ein großes Thema:

Leverkusen schoss in dieser Saison die meisten Kontertore aller Bundesligamannschaften (zehn), Werder liegt in diesem Ranking mit sieben Treffern auch nicht schlecht (Rang vier). Beide Teams können aber nicht nur bei gegnerischen Ballverlusten erfolgreich umschalten, auch in der Defensive stimmt bei diesen Situationen in der Regel die Ordnung: Die Bremer kassierten nur zwei Kontergegentore (nur die Bayern weniger, nämlich gar keins) und Leverkusen auch nur vier.

