Ist Dortmund bald die Nummer elf?

Florian Kohfeldts Team jagt einen alten Heimrekord, da kommt die kleine Ergebnisdelle zur Unzeit. Max Kruse steht vor seinem grün-weißen Jubiläum, Gegner Borussia Dortmund vor einem Negativrekord.

Hier sind die wichtigsten Daten und Fakten vor Werders Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (18 Uhr).

Dortmund ist noch knapp vorn

105 Pflichtspiele haben beide Mannschaften bisher gegeneinander bestritten, der BVB hat mit 46 Siegen gegenüber den 43 Erfolgen von Werder hauchdünn die Nase vorn. In der Bundesliga ist es sogar noch etwas knapper: 42 Dortmunder Siegen stehen 41 von Werder gegenüber (bei 16 Remis). Dortmund zog dabei aber erst in den letzten Jahren an Werder vorbei. Am Sonntag steht in der Bundesliga also das Jubiläum an: Beide Mannschaften treffen zum 100. Mal aufeinander.

Positiv und negativ

Bremen gewann gegen kein Team mehr Bundesligaspiele als gegen Dortmund (41, wie gegen Bochum, Schalke und Frankfurt). Werder verlor aber auch nur gegen die Bayern (53 Mal) häufiger als gegen den BVB (42 Mal).

Keine gute Phase gegen Dortmund

Tendenz: Der BVB gewann elf der letzten 13 Duelle zwischen beiden Teams (bei zwei Niederlagen), das Hinspiel ging aber mit 2:1 an Werder.

Werder jagt die Bestmarke

Bremen ist seit zehn Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (sechs Siege, vier Remis), die komplette Serie geht auf das Konto von Florian Kohfeldt. Hannover, Stuttgart, Mainz, Hoffenheim, Hertha BSC, Wolfsburg, Hamburg, Köln, Frankfurt und Leipzig konnten die Festung Weserstadion nicht einnehmen. Eine längere Heimserie hatten die Norddeutschen zuletzt zwischen April 2005 und Februar 2006, als sie zwölf Bundesliga-Heimspiele in Folge nicht verloren.

Kleine Bremer Ergebnisdelle

Werder holte nur einen Punkt aus den letzten drei Partien, zuletzt blieben die Bremer im Dezember/Januar so lange sieglos (damals sogar fünf Spiele).

Dortmund droht ein negativer Rekord

Die Borussen verloren die letzten zwei Auswärtsspiele mit 0:6 beim FC Bayern München und mit 0:2 im Derby beim FC Schalke 04. Mit drei Auswärtsniederlagen in Folge ohne eigenes Tor würde die Borussia einen Vereinsnegativrekord in der Bundesligahistorie einstellen. Andererseits: Nur Bayern (drei) verlor auswärts seltener als die Borussia (vier Spiele), die allerdings nur eines ihrer letzten vier Auswärtsspiele gewinnen konnte (im Februar mit 1:0 in Mönchengladbach).

Bloß nicht in Rückstand geraten

Borussia Dortmund hat keines der letzten zwölf Spiele verloren, in denen Peter Stögers Mannschaft das 1:0 gelang. Werder sollte also tunlichst das erste Tor des Spiels selbst erzielen.

Kruse vor dem Jubiläum

Werders wichtigster Angreifer steht gegen den BVB vor seinem 50. Spiel im Werder-Dress. 21 Mal durfte sich Kruse schon in die Torschützenliste eintragen, 16 Assists gehen bislang auf sein Konto. Damit ist Kruse der erfolgreichste Bremer Scorer der aktuellen und der letzten Saison.

Dortmunds Tag der Schande

Auf den Tag genau vor 40 Jahren hat der BVB die übelste Klatsche der Bundesliga-Geschichte kassiert. Im verrückten Saisonfinale von 1978 ging Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im Düsseldorfer Rheinstadion mit 0:12 unter. Null zu zwölf! Ein gewisser Josef "Jupp" Heynckes traf dabei fünf Mal. Gladbach nutzte die unglaubliche Torshow allerdings nichts im Fernduell mit dem 1. FC Köln, der seinerseits mit 5:0 gegen den FC St. Pauli gewann und Deutscher Meister wurde. Das 12:0 ist seitdem in der Bundesliga unerreicht und brachte, ganz nebenbei der späteren Bremer Legende Otto Rehhagel einen zweifelhaften Spitznamen ein: Der damalige Dortmunder Trainer wurde mit einem wenig schmeichelhaften "Torhagel" bedacht.

