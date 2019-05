Ismael übernimmt Linzer ASK

Ein Ex-Wolfsburger beerbt einen Neu-Wolfsburger: Valérien Ismaël, der als Aktiver mit Werder Bremen das Double in der Saison 2003/2004 gewann, wird neuer Trainer des österreichischen Erstligisten LASK.

Der frühere Bundesliga-Profi Valérien Ismaël wird neuer Trainer des österreichischen Fußball-Erstligisten Linzer ASK. „Der 43 Jahre alte Franzose übernimmt ab der kommenden Saison den LASK als Cheftrainer“, teilte der Verein in aller Kürze am Montag auf seiner Webseite mit. Ismaël folgt damit auf Coach Oliver Glasner, der vom LASK zum VfL Wolfsburg wechselt.

Ismaël spielte in seiner aktiven Zeit als Spieler unter anderem für Werder Bremen, den FC Bayern München und Hannover 96 und gewann dabei zweimal die Deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Als Trainer sammelte er zuletzt Erfahrungen unter anderem beim VfL Wolfsburg und beim 1. FC Nürnberg.

Der Linzer ASK hat die Saison 2018/2019 als Vizemeister hinter RB Salzburg abgeschlossen. Erst 2017 war die Mannschaft unter Glasners Führung in die österreichische Bundesliga aufgestiegen