Ole Käuper befindet sich derzeit in der Reha. In einer Medienrunde sprach das Mittelfeld-Talent über seine Verletzung, den neuen Konkurrenten Nuri Sahin und seine Ambitionen für die Saison.

Zwei Bundesliga-Spieltage sind vorüber, schon steht die erste Länderspielpause an. Dass am Wochenende kein Pflichtspiel ansteht, mag aus Fan-Sicht ärgerlich sein, Ole Käuper aber wird mit der freien Woche sehr gut leben können: Das Mittelfeld-Talent hatte in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Wormatia Worms eine Teilruptur des Außenbandes am rechten Sprunggelenk sowie eine Kapselverletzung erlitten und arbeitet derzeit an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining.

„Ich bin so gut wie schmerzfrei“, gibt sich der 21-Jährige optimistisch. „Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder anfangen kann, zu laufen.“ Ein Kandidat für den Kader wird Käuper allerdings wohl erst im Oktober wieder sein. Der Rückschlag ärgert den Sechser – gerade, weil die Verletzung durch ein Frustfoul von Gegenspieler Jan-Lucas Dorow zustande gekommen war. Im Vorfeld der Aktion hatte es bereits ein Wortgefecht gegeben. „Ich will ihm keine Absicht unterstellen“, wiegelt Käuper ab. „Aber der Ball war schon weg.“

Harter Kampf um Einsatzzeiten

Noch dazu muss Käuper sich im Kampf um Bundesliga-Minuten nun neuer Konkurrenz erwehren: Kurz vor Transferschluss verpflichtete der SV Werder mit Nuri Sahin einen Hochkaräter für das defensive Mittelfeld, also für die Position, auf der auch Käuper sich zuhause fühlt. „Ich freue mich, mit so einem international erfahrenen Spieler zusammenzuspielen“, begrüßt das Bremer Eigengewächs den Transfer. Und lässt eine selbstbewusste Ansage folgen: „Irgendwann will ich vor ihm stehen.“

Ohnehin macht Käuper derzeit trotz seiner Verletzung und seiner Rolle als Herausforderer um die Plätze im defensiven Mittelfeld nicht den Eindruck, als wolle er sich hinten anstellen. „Ich möchte meine Einsatzzeiten bekommen und in der Bundesliga ankommen“, stellt Käuper klar. Dabei baut der Sechser auch darauf, dass Trainer Florian Kohfeldt ihn und seine Fähigkeiten noch aus dem Nachwuchsbereich positiv im Gedächtnis hat: „Ich kenne ihn schon extrem lange“, erklärt Käuper über seinen Coach. „Es ist hilfreich, einen Trainer zu haben, der dir absolut vertraut."