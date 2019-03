Inter und Tottenham an Kruse dran?

Der Vertrag von Max Kruse läuft bekanntlich aus, über seine Zukunft hat Werders Kapitän noch nicht entschieden. Gerüchteweise könnte diese in England oder Italien liegen. Das meldet Sky.

Der Vertrag von Max Kruse läuft im Sommer aus, Werders Kapitän wäre dann ablösefrei. Laut dem TV-Sender Sky bekommt Werder nun wirklich ernstzunehmende Konkurrenz im Werben um den Leistungsträger. So hätten sowohl die Italiener von Inter Mailand als auch der englische Premier-League-Teilnehmer Tottenham Hotspur ernsthaftes Interesse, den Offensivspieler zur neuen Saison unter Vertrag zu nehmen.

Beide Vereine sind in ihrer jeweiligen Liga auf Champions-League-Kurs, dürften in der kommenden Saison also auf allerhöchstem Niveau international spielen - eine Herausforderung, die Kruse auf jeden Fall reizen würde.

Kruse selbst hat zuletzt offen gelassen, ob er seinen Vertrag in Bremen verlängert (mehr dazu hier). Er wolle zunächst schauen, wie Werder im Saisonendspurt abschneide.

