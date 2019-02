Inklusionsspieltag bei Werder

Werder Bremen will rund um die Partie gegen den VfB Stuttgart zeigen, wie Inklusion im Verein gelebt wird. Beim Einlauf der Teams ins Stadion und im Catering werden Menschen mit Beeinträchtigung dabei sein.

Zum dritten Mal steht bei Werder Bremen ein Inklusionsspieltag an. Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (Anstoß 20.30 Uhr) werden Werder-Volunteers mit Handicap mit den Spielern der Mannschaften ins Stadion einlaufen. Zudem werden beim offiziellen Caterer des Weserstadions zwölf Menschen mit einer Beeinträchtigung aktiv sein – sowohl in der Küche als auch an den Outlet-Kiosken im Stadion.

Zum Inklusionsspieltag gehört auch, dass Werders Aufsichtsratsvorsitzender und „Werder bewegt“-Botschafter Marco Bode sowie Fin Bartels als Botschafter von Special Olympics Deutschland in der Liveübertragung von Eurosport zu Gast sein werden. Bei der nächsten Folge von „Werder.TV-Inside“ werden zudem Mitarbeiter des Martinshofs dabei sein.

Weitere Informationen zum Inklusionsspieltag gibt es hier.