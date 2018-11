Werder ist erfolgreich in die ersten Testspiele der Saison gestartet. Die Gegner im Blitzturnier: Eintracht Cuxhaven und der OSC Bremerhaven. Am Rande dementierte Florian Kohfeldt ein Transfergerücht.

Zwei neue Mittelfeldspieler sollen noch her, damit Werder zumindest was die Feldspieler angeht die Personalplanungen abschließen kann. So langsam kursieren auch die ersten Namen: "Mediagol.it" hatte berichtet, dass die Grün-Weißen bereits ein Angebot für Schwedens WM-Fahrer Oscar Hiljemark vom FC Genua abgegeben hätten. Auf den zentralen Mittelfeldmann angesprochen machte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Rande eines Blitzturniers in Bremerhaven eine klare Ansage: "Der Name ist in unserem Kontext kein Thema", betonte Werders Cheftrainer.

Davor hatte es einiges an schönem Fußball zu sehen gegeben: Im ersten von zwei Testspielen a 45 Minuten konnte Werder sich zum Start der Saisonvorbereitung klar mit 8:0 gegen Eintracht Cuxhaven durchsetzen. Der im Vorjahr aus der Landesliga Lüneburg abgestiegene Gegner war selbstverständlich kein Gradmesser, dennoch präsentierte Werder sich in der 3-5-2-Grundordnung bereits in Spiellaune: Philipp Bargfrede nahm einmal mehr die Position zentral in der Dreierkette ein, U19-Talent Ilia Gruev agierte im defensiven Mittelfeld hinter Manuel Mbom und dem umtriebigen Kevin Möhwald. Max Kruse, dem gleich vier Treffer gelangen, und Doppeltorschütze Martin Harnik liefen gemeinsam in einem Zwei-Mann-Sturm auf.

Aufstellung:

Plogmann – Vollert, Bargfrede, Moisander – Gruev (28. Philipp) – Gebre Selassie, Mbom, Möhwald, Jacobsen – Harnik, Kruse

Tore:

1:0 Möhwald (5.), 2:0 Kruse (20., Foulelfmeter), 3:0 Harnik (23.), 4:0 Kruse (26., Foulelfmeter), 5:0 Kruse (30.), 6:0 Bargfrede (33.), 7:0 Kruse (37.), 8:0 Harnik (42.)

Man of the Match wird der vierfache Torschütze #Kruse. Sein Preis: ein ferngesteuertes Auto. #Werder #svwcux — Mein Werder (@WK_MeinWerder) July 10, 2018

Im zweiten Test des Tages, den Werder mit 5:0 für sich entscheiden konnte, kam noch eine ganze Reihe weiterer Nachwuchshoffnungen zum Einsatz: Gegen den Bremenligisten OSC Bremerhaven durfte sich unter anderem US-Nationalspieler Josh Sargent versuchen – und schob nach etwa zwei Minuten direkt zum 1:0 ein. Auch Linksverteidiger-Talent Jan-Niklas Beste, frisch von Borussia Dortmund gekommen, stand auf dem Platz und machte als Vorlagengeber auf sich aufmerksam, auf der gegenüberliegenden Seite debütierte Felix Beijmo. Im Tor vertrat Tobias Duffner den verletzten Jaroslav Drobny. Auf das Feld führte die Mannschaft Maximilian Eggestein als Kapitän. Das Fazit von Kohfeldt zu den beiden Spielen fiel positiv aus: "Ich bin sehr zufrieden", bilanzierte Werders Cheftrainer, "die Mannschaft sich gut bewegt und war sehr engagiert."

Aufstellung:

Duffner – Beste, Friedl, Langkamp, Beijmo – Wagner, Käuper, Eggestein – Rashica, Sargent, Johannsson

Tore:

1:0 Sargent (2.), 2:0 Rashica (18.), 3:0 Rashica (28.), 4:0 Friedl (30.), 5:0 Johannsson (31.)