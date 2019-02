In Partylaune

Der Erfolg gegen Dortmund im Pokal und der deutliche Sieg gegen Augsburg in der Bundesliga haben gezeigt, wie sich Werder weiterentwickelt hat, meint Mein-Werder-Reporter Christoph Bähr.

Die Angst war groß nach diesem rundum enttäuschenden 1:1 in Nürnberg vor rund einer Woche. Die große Partywoche zu Werders 120. Vereinsgeburtstag drohte zu einem echten Reinfall zu werden. Was dann jedoch passierte, hätten sich selbst die kühnsten Optimisten unter den Bremer Fans wohl nicht ausmalen können: Erst warf Werder den großen Favoriten Dortmund in einem epischen Pokalmatch aus dem Wettbewerb, am Sonntag folgte der höchste Saisonsieg gegen Augsburg.

Werder hat es geschafft, ein echtes Topteam zu schlagen und anschließend einen schwächeren Gegner zu beherrschen und durch konsequente Chancenverwertung klar zu besiegen. Beides war ein Novum. Die Mannschaft entwickelt sich weiter, daran besteht kein Zweifel. Gut möglich, dass man irgendwann zurückblickt und in der Geburtstagswoche zwei Schlüsselerlebnisse in diesem Entwicklungsprozess verortet.

Angesichts dieser Erfolgserlebnisse war selbst die DFB-Pokalauslosung kein Stimmungskiller mehr. Ein Auswärtsspiel beim FC Schalke ist zwar zweifellos kein Traumlos, aber dieser Werder-Mannschaft ist ohne Weiteres zuzutrauen, dass sie auch diese Hürde nimmt.