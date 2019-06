In der Nähe des großen Mentors

Nuri Sahin hat viel dazu beigetragen, dass der RSV Meinerzhagen dreimal in Folge aufgestiegen ist. Aktuell absolviert der Oberligist ein Trainingslager in Delmenhorst, um in der Nähe des Werder-Profis zu sein.

Zum Trainerteam des RSV Meinerzhagen gehört Nuri Sahin offiziell nicht mehr, doch wie eng die Verbindung des Werder-Profis zu seinem Heimatklub ist, zeigt sich an diesem Wochenende einmal mehr. Der Verein aus dem Sauerland, Aufsteiger in die Oberliga Westfalen, absolviert derzeit ein Trainingslager in Delmenhorst. Nun ist Delmenhorst für vieles bekannt, aber eben nicht als Ort für Trainingslager. Warum also fahren die Meinerzhagener fast 300 Kilometer, um sich dort ein Wochenende lang auf die Saison vorzubereiten? Der Grund ist einfach: Delmenhorst grenzt an Bremen, und in Bremen ist Nuri Sahin.

Die Idee, in Bremen oder Umgebung ein Trainingslager abzuhalten, gibt es beim Oberligisten schon länger. Nur so kann Sahin, der durch die Saisonvorbereitung mit Werder in den kommenden Wochen ein volles Programm hat, auch mal dabei sein. „Am Sonnabend kommt Nuri vorbei und am Sonntag schaut er sich unser Testspiel an“, sagt Teammanager Yalcin Akbal zu Mein Werder. Meinerzhagen tritt am Sonntag ab 12 Uhr beim FC Oberneuland an, dem Vizemeister der Bremen-Liga.

Sahin ist für den Verein aus seiner Heimatstadt ein wichtiger Ratgeber und Sponsor. Eine Zeit lang gehörte er zum Trainerteam, doch nach dem Wechsel von Dortmund nach Bremen im vergangenen Jahr gab er diesen Posten ab. Die Entfernung ist einfach zu groß. Immer auf dem Laufenden gehalten wird Sahin dennoch von den beiden Trainern Mutlu Demir und Marco Sadowski sowie Teammanager Akbal.

Der Bundesliga-Profi hat einen großen Anteil daran, dass Meinerzhagen dreimal in Folge aufgestiegen ist und künftig in der fünften Liga antritt. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Akbal. Dafür bereitet sich die Mannschaft sechs Wochen lang akribisch vor. In Delmenhorst standen eine Einheit am Freitag und zwei Einheiten am Sonnabend sowie Teambuilding auf dem Programm. Nach dem Testspiel gegen Oberneuland geht es direkt zurück ins Sauerland. Werders erste Trainingseinheit der Vorbereitung am Sonntag um 15.30 Uhr schauen sich die Meinerzhagener nicht mehr an. „Wir haben alle Familien und müssen am Montag wieder arbeiten. Daher müssen wir rechtzeitig los“, erklärt Akbal.