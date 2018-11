In der Kurve brennt’s

Werders Fans sorgen in Lübeck für Stimmung, aber auch dafür, dass ihr Verein wieder eine Strafe zahlen muss. Das passiert zu einer Zeit, in der DFB und Fans sowieso nicht gut aufeinander zu sprechen sind.

Und dann wurden Pyros gezündet. Nicht an einer, nicht an zwei, nicht an drei, sondern gleich an fünf, sechs Stellen im Gästeblock der Lübecker Lohmühle. Auf dem Zaun saßen teils vermummte Werder-Fans, hinter ihnen schwangen die treuen Anhänger ihre grün-weißen Fahnen, und über allen Köpfen zog grüner und weißer Rauch gen Abendhimmel. Werders Ultras hatten es am Mittwoch wieder einmal getan: Sie hatten Pyrotechnik gezündet, obwohl das vom DFB verboten ist, diesmal beim DFB-Pokal-Spiel gegen Flensburg in Lübeck. Werder wird, das steht schon fest, erneut um eine Strafe für das Verhalten der mitgereisten Zuschauer nicht herumkommen. Für die Verwendung von Pyrotechnik beim Erstrunden-Spiel in Worms hatte Werder bereits 10.000 Euro Strafe zahlen müssen.

Die Pyros – in Lübeck eingesetzt kurz vor dem Anpfiff und kurz vor Ende der Halbzeitpause – waren kaum erloschen, da begann in den Sozialen Netzwerken auch schon die Bewertung der Aktion. Die Pyro-Befürworter feierten die Werder-Fans ab, sie halten bengalische Feuer für stimmungsvoll und schön anzusehen. Die Kritiker lehnen Pyro ab, zu gefährlich, im Zweifel unkontrollierbar, und überhaupt, so ein weiterer Vorwurf, feierten sich die Fans mit solchen Aktionen vor allem selbst.

Werders konstruktive Rolle

Frank Baumann sagte nach dem Spiel: „Der Support der Werder-Fans war richtig gut, das war außergewöhnlich.“ Damit meinte Werders Sportchef aber weniger die Pyros, sondern mehr die lauten Anfeuerungsrufe und die stattliche Anzahl an mitgereisten Fans. 5500 der 8600 Zuschauer in Lübeck waren Grün-Weiße, was laut Stürmer Martin Harnik dafür sorgte, dass „es ein gefühltes Heimspiel war“.

Beim Thema Pyrotechnik versucht Werder, eine konstruktive Rolle zu spielen. Klubvertreter informieren sich zurzeit zum Beispiel über die Vor- und Nachteile sogenannter „kalter Pyrotechnik“, die auf Theaterbühnen genutzt wird, aber in Skandinavien auch in Fußballstadien zum Einsatz kommen soll. Werder sucht nach einem Kompromiss zwischen den Anliegen bestimmter Fangruppierungen und der Linie des DFB. Im Moment sind die Fronten mehr denn je verhärtet.

Es geht nicht nur um Pyro

Nach einer Phase der Annäherung zwischen DFB und Fanvertretern ist die Stimmung seit dem Sommer schlecht. Die Fans haben den Dialog aufgekündigt und seitdem mit allerlei Aktionen ihren Unmut geäußert. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Pyrotechnik. Es ist die Entwicklung des Profifußballs ganz generell, die einigen Fans zuwider ist. Es geht um fanunfreundliche Anstoßzeiten (zum Beispiel montags), es geht um die gnadenlose Vermarktung des Spiels, wenn Zuschauerzahlen, die Restspielzeit, Zwischenstände oder die Anzahl von Eckbällen von Sponsoren präsentiert werden.

Aktuell geht es aber vor allem um Pyro. Eine Bilanz der zweiten Runde im DFB-Pokal: In Ulm zündelten Düsseldorfer Ultras, in Leipzig ergänzten die Fans des BSG Chemie eine aufwändige Choreografie mit gezündeten Stroboskopen, außerhalb des Stadions schossen Feuerwerksraketen in die Luft. In Rostock kam Pyro zum Einsatz, beim Spiel Dortmund gegen Union Berlin ebenso.

Wenig Raum für Kompromisse

Tags zuvor wäre es in Wiesbaden fast zum Spielabbruch gekommen, also HSV-Ultras mehrfach zu Pyros griffen. „Ich bin grundsätzlich sehr genervt davon“, schimpfte HSV-Sportvorstand Ralf Becker hinterher, „ich weiß nicht, ob den sogenannten Fans klar ist, was sie dem HSV damit antun.“ Klar ist: Dem HSV droht die nächste empfindliche Geldstrafe, der DFB hat Ermittlungen aufgenommen. Vergangene Saison war der HSV mit insgesamt 225.000 Euro vom DFB von allen Klubs am härtesten bestraft worden, darunter 80.000 Euro für die Ausschreitungen der HSV-Fans beim Nordderby im Weserstadion. Werder musste vergangene Saison für diverse Vergehen rund 100.000 Euro Strafe zahlen.

Nach den Vorfällen in dieser Woche kündigte DFB-Präsident Reinhard Grindel im „Hamburger Abendblatt“ an: „Der DFB wird jetzt auf die Liga zugehen und über geeignete Maßnahmen sprechen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Ich sehe das nicht allein als ein HSV-Problem, sondern wir beobachten allgemein diese Fälle, in denen Gewalttäter die Plattform des Fußballs für ihre Zwecke missbrauchen.“ Das klingt nicht so, als sei viel Raum für Kompromisse zwischen Verband, Klubs und den Fangruppen.