Ist die Partie gegen Borussia Mönchengladbach (Sonnabend, 15.30 Uhr) nun ein Schlüsselspiel oder nicht? Wenn es nach Trainer Florian Kohfeldt geht, ist bei dieser Frage mehr Gelassenheit angebracht.

Zwei Niederlagen am Stück hatte es für Werder im bisherigen Saisonverlauf nicht gegeben. Allein dieses Erlebnis sorgte bei vielen Fans daher für Unwohlsein. Obendrein waren es aber auch die gezeigten Leistungen, die Fragen aufwarfen. Gegen Leverkusen hatte sich die Mannschaft beim 2:6 gnadenlos auskontern lassen, in der Woche darauf gegen Mainz dann beim 1:2 insgesamt mächtig enttäuscht. In welche Richtung also geht es jetzt für die Mannschaft von Florian Kohfeldt? „Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass grundlegend etwas falsch läuft“, sagte der Trainer am Donnerstag während der offiziellen Pressekonferenz vor dem ausverkauften Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonnabend, 15.30 Uhr).

Panik? Hektik? Nicht mit Werder. Nicht mit Florian Kohfeldt. „Immer schön ruhig bleiben“, mahnte er auch dieses Mal. Ja, sein Team habe zuletzt nicht gut gespielt. Mehr aber eben auch nicht. „Mir war wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und nicht einfach darüber hinweggehen wollen“, sagte er. Und genau das habe man auch getan. Die richtigen Reaktionen gab es bereits in der Kabine und im Training.

„Schlüsselspiel? Nein, danke“

Nun soll sie auch am Samstag auf dem Platz zu sehen sein. „Wir werden gegen Gladbach mit großer Überzeugung auftreten. Zu unserem Spiel gehört Mut im Spiel mit dem Ball, aber auch höchste Aufmerksamkeit und keinerlei Angst vor Ballverlusten“, sagte Kohfeldt. Genau dieses Verhalten fehlte den Bremern zuletzt. Prompt gab es die Rückschläge. „Die Leitlinie ist das Spiel und unsere Art und Weise Fußball zu spielen“, sagte der Cheftrainer. „Wir machen alle zusammen auf dem Platz etwas. Dieses Zusammen ist meine Leitlinie.“

Dass an mancher Stelle bereits darüber diskutiert wird, ob Werder jetzt in eine handfeste sportliche Krise rutschen könnte, kann Florian Kohfeldt nicht nachvollziehen. „In dieser Saison habe ich hier die gefühlt vierte Wendung“, sagte der 36-Jährige. Mal seien die Europapokal-Ambitionen unrealistisch gewesen, dann wieder viel zu unterambitioniert. Und jetzt komme eben wieder ein neuer Aspekt. „Ich bleibe dabei: Wir haben eine gute Chance, unter die ersten sechs Plätze zu kommen, wenn wir bei uns bleiben“, betonte er.

Aus diesem Grund ist Florian Kohfeldt auch weit davon entfernt, die anstehende Begegnung mit Borussia Mönchengladbach zu einem Schlüsselspiel zu ernennen. „Es ist keine Partie, die über irgendwas entscheidet oder eine Tendenz gibt“, sagte er. „Wir haben aber immer bewiesen, auch im letzten Jahr, dass wir in der Lage sind, gegen jeden Gegner mitzuhalten. Und das werden wir auch dieses Jahr beweisen. Ganz sicher.“

