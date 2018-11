Im Schatten des Aufstiegshelden

Bei Werder war Robert Bauer erst gesetzt und dann nur noch Ersatz. Er wechselte zum 1. FC Nürnberg, um wieder regelmäßiger zu spielen. Der Plan ist noch nicht so ganz aufgegangen.

Enrico Valentini ist für viele Nürnberger ein Held. Er ist einer von ihnen. In Nürnberg geboren, als Teenager zum Club gewechselt. Enrico Valentini ist spät Profi geworden. Im Sommer ist er mit Nürnberg in die Bundesliga aufgestiegen, elf Torvorlagen hat er dazu beigesteuert. Vor ein paar Wochen erst, im Alter von 28 Jahren, hat Valentini sein Debüt in Deutschlands höchster Liga gefeiert.

Man muss wissen, wer Enrico Valentini ist, um einschätzen zu können, wie es um Robert Bauer in Nürnberg bestellt ist. Denn Valentini spielt auf der Position, die auch Robert Bauers liebste Position ist, also als rechter Verteidiger. Robert Bauer ist in diesem Sommer zum 1. FC Nürnberg gewechselt, um wieder mehr spielen zu können. Bei Werder – die Geschichte ist bekannt – hat er unter Alexander Nouri fast immer und unter Florian Kohfeldt fast gar nicht mehr gespielt. Deshalb hat er Werder verlassen.

Nach zweieinhalb Monaten Nürnberg muss man festhalten: Der Plan ist höchstens halb aufgegangen. Valentini ist hinten rechts die Nummer eins. Nur weil Valentini sich im Pokalspiel gegen den Fünftligisten SV Linx verletzte, durfte Bauer ein bisschen mitmachen und eine Woche später den verhinderten Valentini 89 Minuten lang am ersten Spieltag gegen die Hertha (0:1) ersetzen. „Wir haben ihn deshalb verpflichtet“, sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner damals, „er steht Gewehr bei Fuß.“ Aber das war's bisher.

Bauer könnte auch hinten links aushelfen, hier verteidigt Tim Leibold, ein anderer Aufstiegsheld. Am Freitag sagte Köllner: „Bauer macht Valentini und Leibold das Leben schwer.“ Übersetzt heißt das: Bauer ist der Mann für alle Fälle, aber nicht unbedingt einer für die Startelf. Aktuell ist Valentini allerdings etwas erkältet, ist dies ein Fall der Fälle?

Bauer sagt nicht viel

Mit den Medien möchte Robert Bauer im Moment nicht über seine Situation reden, obwohl der Anlass natürlich gut passt. Nürnberg ist am Sonntag mit Bauer im Weserstadion zu Gast. Zu Wort gemeldet hat sich Bauer stattdessen über die Sozialen Medien, da stand er im Chat seinen Followern bei Instagram Rede und Antwort. „Es war immer geil, vor euch zu spielen“, schrieb Bauer unter anderem.

Die Frage Valentini oder Bauer ist eher eine für Werder-Fans, die sich auf ein Wiedersehen mit ihrem alten Liebling freuen. Die Club-Fans sind viel mehr darauf gespannt, wie sich die beiden Neuen machen. Kurz vor Transferschuss nämlich hat der FCN zwei offensive Flügelspieler geholt, die das Niveau deutlich anheben sollen. Aus Bulgarien kam der Niederländer Virgil Misidjan mit der Empfehlung, in fünf Jahren fünf Mal Meister mit Ludogorets Razgrad geworden zu sein. An 61 Toren war der Linksaußen in dieser Zeit beteiligt. Er war dem Club für Nürnberger Verhältnisse sündhafte teure 2,5 Millionen Euro wert. Selbst die Verurteilung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe, die Misidjan demnächst vielleicht in Holland antreten muss, schreckte die Nürnberger Entscheider nicht von der Verpflichtung ab.

Auf dem anderen Flügel soll Mateus Pereira wirbeln, er kommt von Sporting Lissabon. Während der Länderspielpause gewann Nürnberg unter anderem gegen Dukla Prag mit 4:0, und Misidjan und Pereira hatten einige sehr starke Momente. Das hat die Club-Fans fürs Erste ein wenig beruhigt, denn bis zur Verpflichtung des Stürmer-Duos hatte ihr Verein lediglich für Torwart Christian Mathenia (HSV) und Robert Bauer kleines Geld ausgegeben. So genau weiß auch nach drei Pflichtspielen niemand, was vom 1. FC Nürnberg zu halten ist.

Unorthodox und speziell

Michael Köllner ist dabei keine große Hilfe. Der Cheftrainer, gelernter Zahnarzthelfer, weigert sich sogar, das Saisonziel Klassenerhalt auszugeben. Er sagt: „Das wird man aus meinem Mund nicht hören. Wir definieren uns nicht über einen Tabellenplatz.“ In Nürnberg kennt man das schon, Köllner gilt als unorthodox und ein wenig speziell. Aber bisher ist er damit sehr gut gefahren.

Köllner nannte Bauer am Freitag einen „Wunschspieler, er ist in der Lage, in unserem Spiel ein wichtiger Spieler zu sein.“ Hinten rechts, hinten links, zentral defensiv – Möglichkeiten gibt es, um Bauer im Nürnberger Spiel unterzubringen, und eines mag der Trainer besonders gern: Flexibilität.

