Im Juli zurück ins Zillertal

Es ist längst eine lieb gewonnene Tradition, deshalb geht es für Werder im Sommer zur Vorbereitung zurück ins Zillertal. Anfang Juli wird sich der Bremer Tross in Österreich vorbereiten.

Noch läuft die Saison 2018/2019 auf Hochtouren, für Werder geht es in der Winterpause erstmals nach Südafrika in ein Trainingslager. Die Bremer planen aber bekanntlich langfristig, weshalb schon jetzt feststeht, wie es im kommenden Sommer weitergeht. So wird Werder erneut im Zillertal an der Form feilen. Vom 4. bis 14. Juli geht es abermals nach Österreich, um optimal auf die nächste Spielzeit vorbereitet zu sein.

„Werder Bremen freut sich darauf, bereits zum achten Mal die perfekten Bedingungen in Zell am Ziller nutzen zu dürfen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite „Zillertal.at“. „Die Abläufe wurden von Jahr zu Jahr weiter optimiert, die Kulisse, einmalig, das Klima toll und die gesamte Werder-Familie fühlt sich in Zell am Ziller sehr wohl.“