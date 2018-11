„Im Internet ist viel zu viel Hass“

Fußball und Politik ist aktuell ein großes Thema. Werder-Profi Ludwig Augustinsson spricht im Mein-Werder-Interview über die besondere Verantwortung von Fußballern, den Rechtsruck in Schweden und Jimmy Durmaz.

Herr Augustinsson, am 9. September sind in Schweden Parlamentswahlen gewesen. Haben sie gewählt?

Ludwig Augustinsson: Na klar. Ich bin gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung, und deshalb ist jede Stimme gegen die Schwedendemokraten (eine rechtspopulistische Partei; Anm. d. Red.) wichtig gewesen.

Die Schwedendemokraten sind dennoch auf fast 18 Prozent gekommen. Hat Sie das Ergebnis überrascht?

Ich bin schon ein bisschen enttäuscht gewesen, dass sie so viele Stimmen bekommen haben. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Rest des Landes jetzt gemeinsam daran arbeiten wird, dass die Schwedendemokraten nicht zu viel an Einfluss gewinnen werden.

Nicht nur in Schweden sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern verschiebt sich gerade die Grenze des öffentlich Sagbaren nach rechts. Spieler mit türkischen Wurzeln, wie Mesut Özil in Deutschland oder Ihr Mitspieler Jimmy Durmaz in Schweden, wurden während der Weltmeisterschaft offen fremdenfeindlich beleidigt. Haben Sie das Gefühl, dass diese Äußerungen, auch im Sport, zunehmen?

Das kann ich schwer beantworten. Ich habe ein bisschen was über Özil gelesen, der das Thema Rassismus angesprochen hat, und es passieren derzeit in der Tat eine Menge Sachen rund um den Fußball, speziell in den Sozialen Medien.

Wie im Fall von Jimmy Durmaz.

Genau. Er hatte in unserem Gruppenspiel gegen Deutschland einen Freistoß verursacht, den Toni Kroos zum 2:1-Sieg für die Deutschen verwandelte. Das Foul von Jimmy war ein Fehler, klar, aber was danach passiert ist, ist verrückt. Es ist immer dasselbe: Die Leute schreiben einfach irgendetwas in den Sozialen Medien, ohne darüber nachzudenken. Sie sind vermutlich sehr frustriert und unzufrieden mit sich selbst und ihrem Leben. Aber das geht so nicht, diese Leute müssen ihr Leben wieder in den Griff bekommen! Im Internet ist viel zu viel Hass.

Die schwedische Nationalmannschaft hat auf die verbalen Attacken gegen Jimmy Durmaz umgehend mit einer Videobotschaft reagiert. Weshalb?

Weil es uns als Mannschaft wichtig war. Wir hatten das Gefühl, dass wir etwas gegen diese Hass-Kommentare tun müssen. Wir haben die ja auch alle bei Facebook und Instagram gelesen. Am Morgen nach dem Spiel gegen Deutschland haben wir uns deshalb zusammengesetzt und besprochen, was wir machen. Daraus ist dann das Video entstanden, in dem Jimmy spricht und die Mannschaft geschlossen hinter ihm steht. Und der ganze Vorfall hat uns als Mannschaft am Ende nur noch enger zusammengeführt und stärker gemacht. Ich glaube, auch deshalb haben wir es bis ins Viertelfinale geschafft.

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine solche Botschaft im Fall Mesut Özil bis heute vermissen lassen. Wie wichtig ist es, dass sich Sportler auch gesellschaftspolitisch positionieren?

Das ist sehr wichtig. Wir Fußballprofis sind berühmt und haben eine Vorbildfunktion. Vor allem junge Fans orientieren sich an uns und unseren Werten. Wir müssen deshalb ganz deutlich sagen, auf welcher Seite wir stehen. Und ich stehe auf der Seite derjenigen, die jede Form von Rassismus und Diskriminierung ablehnen.

Es gibt Trainer und Funktionäre, die der Meinung sind, man sollte Fußball und Politik voneinander trennen.

Wie soll das denn gehen? Wir Spieler bekommen doch auch mit, was in der Gesellschaft passiert. Und wir sind doch hervorragende Beispiele für eine bunte Gemeinschaft. Der Fußball bringt alle Menschen zusammen, unabhängig von ihrer Nationalität, Hautfarbe oder Religion. Auf dem Platz und im Stadion ist jeder willkommen.

Das sehen viele Werder-Fans offenbar genau so. Sie haben während des Heimspiels gegen Nürnberg am vergangenen Sonntag mit etlichen Plakaten gegen Rechts demonstriert. Haben Sie das mitbekommen?

Ja, aber nur am Rande. Ich war zu sehr auf das Spiel fokussiert. Ich habe einige Plakate gesehen und finde es toll, dass sich unsere Fans für Toleranz einsetzen.

Nach dem 1:1 gegen den „Club“ hat es einige Pfiffe vom Publikum gegeben. Können Sie das nachvollziehen?

Irgendwie schon. Die Erwartungen an uns sind halt sehr hoch in dieser Saison. Dafür haben wir ja auch selbst gesorgt, weil wir gesagt haben, dass wir in den Europapokal wollen. Daran gemessen war das Ergebnis gegen Nürnberg enttäuschend. Nicht nur für die Fans, sondern auch für uns. Wir waren nach dem Abpfiff sehr verärgert.

Dabei ist der Saisonstart mit fünf Punkten aus drei Spielen doch gar nicht so schlecht, oder?

Schon. Aber gerade in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger willst du mehr als einen Punkt holen. Wir hätten jetzt gerne sieben Punkte auf dem Konto, das 1:1 gegen Nürnberg fühlt sich wie eine Niederlage an. Aber was sollen wir machen? Das Spiel ist vorbei. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben, und nun müssen wir uns die Punkte halt in Augsburg zurückholen.

Wie wichtig ist ein Sieg in Augsburg, damit die Stimmung in Bremen nicht kippt?

Grundsätzlich ist jedes Spiel wichtig. Aber es stimmt schon, dass das Spiel in Augsburg besonders wichtig ist in dieser Situation. Mit einem Sieg würden wir aus unserem Saisonstart einen guten Saisonstart machen. Wir dürfen uns aber auch nicht von irgendwelchen Ergebnissen beeinflussen lassen. Wir müssen einfach weiter unseren Weg gehen, denn der ist der richtige, davon bin ich ­überzeugt.

Was macht Sie da so zuversichtlich?

Wir haben einen sehr guten Trainer. Wir haben einen sehr guten Plan. Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft. Und die Mentalität stimmt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Klar ist aber auch, dass wir uns noch in einer Phase befinden, in der wir viel lernen. Ich bin mir sicher: Je länger die Saison dauern wird, desto besser werden wir spielen.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Ludwig Augustinsson (24)

wechselte zur Saison 2017/18 vom FC Kopenhagen nach Bremen. Auf der Linksverteidigerposition ist er seitdem gesetzt. Mit Schweden nahm der 20-fache Nationalspieler an der Weltmeisterschaft in Russland teil.