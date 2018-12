Für Martin Harnik lief es in dieser Saison noch nicht so richtig rund bei Werder. Sein Jokertor gegen Düsseldorf soll nun möglichst der Wendepunkt sein, betonte der Stürmer im Mediengespräch.

Der Jubel war ziemlich emotional. Nachdem Martin Harnik das wichtige 2:1 gegen Düsseldorf erzielt hatte, fiel gut sichtbar für alle eine Last vom Werder-Stürmer ab. Am Montag wollte der 31-Jährige allerdings nicht zu viel in den Treffer und seine Reaktion darauf hineininterpretieren. „Ich habe mich gefreut, weil es ein wichtiges Tor in einem wichtigen Spiel war“, sagte Harnik in einer Medienrunde.

Etwas mehr steckte aber schon dahinter. Harnik war vor der Saison mit großen Erwartungen zu Werder zurückgekehrt, kam aber bisher nicht so richtig in Fahrt. Alle hatten etwas mehr vom Rückkehrer erwartet, inklusive Harnik selbst. Dafür, dass es nicht so rund lief, hatte der 31-Jährige nun eine einfache Erklärung: „Mein Start in die Saison war geprägt von Verletzungen. Als ich richtig fit war, hatte die Mannschaft dann eine schwächere Phase.“

In dieser Phase, in der Werder fünf Bundesliga-Spiele nicht gewann, sei die Stimmung allgemein schlecht gewesen, schilderte Harnik. „Wir waren alle unzufrieden. Der Sieg gegen Düsseldorf war jetzt eine Erleichterung.“ Harnik hatte gegen Mönchengladbach (1:3) und Freiburg (1:1) jeweils in der Startelf gestanden, dabei jedoch nicht überzeugt und einige Chancen ausgelassen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Bayern kam er daraufhin gar nicht zum Einsatz. „Ich muss die Entscheidung akzeptieren“, sagte Harnik. „Ich bin nicht der Einzige, der unzufrieden ist, wenn er draußen sitzt.“

Umso wichtiger war für den Angreifer nun das Jokertor gegen Düsseldorf, um seine Ansprüche zu untermauern. „Ich hoffe, dass ich jetzt die Kurve bekommen habe“, betonte Harnik. „Ich will wichtig sein und möchte Stammspieler sein.“