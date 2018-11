Werder-Zugang Davy Klaassen hat im Interview mit der "Bild" über seine ersten Wochen in Bremen, sein karitatives Engagement und seinen früheren Mitspieler Abdelhak Nouri gesprochen.

Sein erstes Pflichtspiel für Werder hat Davy Klaassen in Worms bestritten, und so langsam wird der Zugang vom FC Everton auch in Bremen heimisch. Er habe mit seiner Freundin ein Appartement in Schwachhausen gefunden, erzählte der Mittelfeldspieler der "Bild". Als nächstes will sich Klaassen nun ein Fahrrad kaufen. "Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Menschen radeln. In Holland fährt jeder Fahrrad", sagte er.

Auch in der Mannschaft fühlt sich der 25-Jährige gut aufgenommen. Der Rekordeinkauf soll auf Anhieb eine Führungsrolle übernehmen, und die Mitspieler hörten ihm bereits zu, betonte Klaassen. "Wenn ich etwas vorzutragen habe, ist es auch etwas Wichtiges. Ich bin keiner, der etwas sagt, nur um etwas zu sagen.“ Schon mehrfach gesagt, hat der Niederländer, dass er mit Werder in die Europa League will. Diese Zielsetzung untermauerte er nun ein weiteres Mal: "Ich will nach oben, der Klub will nach oben. Wir alle werden 100 Prozent geben, um es nach Europa zu schaffen.“

Darüber hinaus sprach Klaassen über sein Engagement für die niederländische Hilfsorganisation „A ball for every child“. "Es geht darum, Kindern zu ermöglichen, Sport zu machen und dabei Spaß zu haben. Dazu waren wir im Sommer eine Woche auf Lesbos in einem Flüchtlings-Camp. Dort gab es eine Art Fußball-Akademie für Kinder und Erwachsene. Ich habe mit ihnen gekickt und sie trainiert", sagte er. Diese Erfahrung sei sehr prägend gewesen. "Es war schon hart, das Schicksal dieser Menschen so nah mitzuerleben. Es hat mich sehr beeindruckt, dass sie trotzdem versucht haben, fröhlich zu sein."

Ebenfalls geprägt hat Klaassen das Schicksal von Abdelhak Nouri, mit dem er bei Ajax Amsterdam zusammenspielte. Im Juli 2017 hatte Nouri während eines Testspiels gegen Werder einen Herzstillstand erlitten. Bleibende Hirnschäden waren die Folge. "Das hat mich sehr getroffen. Ich bin erst kurz vor dem Unglück zu Everton gewechselt", sagte Klaassen. "Ich wäre gern da gewesen, um die Familie und auch den Verein zu unterstützen. Ich weiß, dass die Zeit für alle sehr schwer war. Ich habe Kontakt zu seinem Bruder und vergangenen September war ich zu Besuch bei der Familie.“

