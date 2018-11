Yuya Osako hat mit Werder klare Saisonziele und bleibt dennoch bescheiden. Der Offensivspieler spricht auch über sein Privatleben und besondere Geschenke von japanischen Fans.

Mit seinem Saisonziel scheint Yuya Osako keine Ausnahme unter den Werder-Profis zu sein. "Ich will in die Europa League", sagt der japanische Angreifer vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison. In der Vorsaison spielte er dort bereits mit seinem früheren Arbeitgeber Köln – wenn auch mit bescheidenem Ausgang. Die Kölner scheiterten bereits in der Gruppenphase. Dennoch seien die Spiele in dem internationalen Wettbewerb eine tolle Erfahrung gewesen, die er wiederholen wolle.

Helfen könnte dabei, dass sich Osako bislang als recht torgefährlich erwiesen hat. Sowohl im Test gegen Villarreal als auch gegen Worms im Pokal traf der 28-Jährige, beide Male per Kopf, was sogar Frank Baumann überraschte. Von überbordender Kopfballstärke mochte Osako aber dennoch nicht sprechen. "Die Hereingaben waren sehr gut, da war es einfach zu treffen", bleibt Osako bescheiden.

Fokus auf den Fußball

Überhaupt scheint die die Kommunikation mit den neuen Kollegen sehr gut zu klappen. "Ich verstehe Deutsch und die anderen sprechen ja Deutsch. Das funktioniert gut", erklärt Osako. Wobei sich das Sprechen bislang eher auf das berufliche zu beschränken scheint. Die neuen Mitspieler seien sehr nett, Freunde habe er in der Mannschaft aber noch keine gefunden. Das könnte möglicherweise auch daran liegen, dass Osako einerseits als sehr schüchtern gilt, auf der anderen Seite aber auch sehr auf den Fußball fokussiert zu sein scheint. "Noch pendele ich zwischen Hotel und Training. Von der Stadt habe ich noch nicht so viel gesehen", so Osako.

Vielleicht hilft es beim weiteren Ankommen in Bremen ja, dass auch die japanischen Fans sehr um das Wohl ihres Lieblings bemüht sind? Beim Training am gestrigen Dienstag habe ihm ein Fan aus seinem Heimatland eine japanische Nudelsuppe geschenkt, erzählt Osako. "Die Unterstützung freut mich sehr."