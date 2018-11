Florian Kainz sprach am Dienstagmittag über seine Torgefährlichkeit und die Konkurrenzsituation bei Werder. Zudem hat sich der Österreicher für die kommende Saison ein klares Ziel gesetzt.

Bei Niklas Moisander war es ein Traktor, der beim Mediengespräch vorbeifuhr. Am Dienstagmittag bei Florian Kainz waren es ein paar Hühner, die beinahe symbolisch für die Zillertaler Idylle um ihn herumschwirrten. Etwas stiller als die Hennen hielten die Journalisten, die den Außenstürmer dafür mit Fragen löcherten.

Der 25-Jährige sprach unter anderem über seine Torgefährlichkeit. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte Kainz die eine oder andere große Torchance ausgelassen. "Ich will effektiver sein, mehr Tore und Assists machen", nimmt er sich für die kommende Spielzeit vor. Er wolle öfter den Abschluss suchen, habe in der Vergangenheit häufiger abgespielt. Das habe aber nicht an seinem Selbstvertrauen gelegen. "Selbstbewusstsein habe ich schon", versichert der Österreicher.

Um mehr Tore erzielen zu können, muss er natürlich auch spielen. Auf die Konkurrenzsituation in der Offensive bei Werder angesprochen entgegnete er: "Es gibt harte Konkurrenz. Das ist aber normal, wenn man bei Werder Bremen spielt." Davon unabhängig betont der Außenstürmer: "Ich fühle mich wohl in Bremen und sehe mich als wichtigen Spieler."

So habe er im Testspiel gegen Pribram als Kapitän der sehr jungen Mannschaft versucht, den jungen Spielern zu helfen und eine Führungsperson zu sein. "Es war mit dem Trainer so abgesprochen, dass ich nach der Länderspielpause in dem Spiel zum Einsatz komme, da ich so nur 70 Minuten spielen musste", erklärt er seinen Einsatz im Team bei den vielen Nachwuchsspielern.