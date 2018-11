„Ich will den nächsten Schritt machen“

Werders Offensivspieler Florian Kainz spricht im MEIN-WERDER-Interview über den Abschied seines Freundes Zlatko Junuzovic, seine bisherige Saisonbilanz und seine Ziele für die kommende Spielzeit.

Herr Kainz, das große Thema bei Werder ist aktuell Zlatko Junuzovic. Dass der Kapitän den Verein am Saisonende verlässt, steht jetzt fest. Wie haben Sie den nahenden Abschied Ihres österreichischen Landsmanns aufgenommen?

Dass er geht, ist sehr schade. Er ist ein guter Freund von mir. Als ich nach Bremen gekommen bin, hat er mir immer geholfen, wenn ich etwas gebraucht habe. Aber es ist seine Entscheidung, er war sehr lange da. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles Gute. Egal, wohin er auch geht.

Wie schwer wiegt sein Abgang sportlich?

Natürlich ist es ein Verlust, wenn der Kapitän geht. Er ist ein wichtiger Spieler, auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Ich bin mir aber sicher, dass wir das auffangen können und für die neue Saison einen guten Kader haben.

Junuzovic hat das erste halbe Jahr nach seinem Wechsel von Austria Wien zu Werder als „brutal schwer“ bezeichnet. Sie sind den Weg von Österreich nach Deutschland 2016 ebenfalls gegangen. War der Start für Sie auch so schwierig?

Es war schon sehr schwer. Ich habe am Anfang nicht gespielt, war ein paar Mal nicht im Kader. Nach drei Spieltagen war der Trainer, unter dem ich gekommen bin, weg (Viktor Skripnik, Anm. d. Red.). Die Umstellung von der österreichischen Bundesliga auf die deutsche Bundesliga ist sehr groß.

Warum ist der Unterschied so groß?

Es ist einfach alles größer in Deutschland. Größere Stadien, mehr Zuschauer, und natürlich ist die Qualität in der deutschen Bundesliga einfach höher.

Ihre Eingewöhnung hat ein wenig gedauert, doch nach dem Wolfsburg-Spiel Mitte Februar und Ihren zwei Toren dachten viele: Jetzt ist er voll da. Es folgten Torvorbereitungen gegen Köln und Augsburg, doch dann zeigte die Leistungskurve in Hannover und Stuttgart wieder nach unten. Woran lag das?

Insgesamt bin ich erst einmal zufrieden, dass ich viele Spiele von Anfang an gemacht und nur drei Spiele verpasst habe. Davon hätte ich vor der Saison nicht ausgehen können, schließlich habe ich letzte Saison nur einmal von Beginn an gespielt und bin 17-mal als Joker gekommen. Mit den Scorerpunkten (zwei Tore und zwei Vorlagen in der Liga, Anm. d. Red.) kann ich als Offensivspieler allerdings nicht zufrieden sein. Da will ich zulegen, damit ich der Mannschaft noch mehr helfen kann.

Sie spielen tatsächlich regelmäßig, aber auch immer unterschiedlich lange. 0, 83, 85, 0, 45, 1, 62 – das sind ihre Einsatzminuten in den jüngsten sieben Partien. Ist es da nicht schwierig, seinen Rhythmus zu finden?

Natürlich will man als Spieler immer so lange wie möglich spielen. Aber es hat uns stark gemacht, dass jeder immer voll da war, wenn er gespielt hat. Man muss einfach Gas geben, wenn man reinkommt.

Viele Spieler bei Werder sagen, dass ihnen Trainer Florian Kohfeldt stets plausibel erklären kann, warum sie nicht spielen. Macht er das bei Ihnen auch?

Wir trainieren in der Woche vor einem Spiel schon auf den Gegner hin. Das System ist meistens auf den Gegner zugeschnitten. Wir haben verschiedene Grundaufstellungen, je nachdem, wie wir spielen wollen. Dafür braucht der Trainer die entsprechenden Spieler, und es ist immer vollkommen verständlich, wie er spielen lassen will.

Typisch für Florian Kohfeldt sind auch Umstellungen während des Spiels. Sie wechseln häufig die Seite, spielen mal auf der linken und mal auf der rechten Außenbahn. Welche Seite ist Ihnen lieber?

Ich fange schon immer links an. Wenn ich nach rechts gehe, ist es meistens eine Order vom Trainer. Ich habe bei meinen vorherigen Vereinen immer im linken Mittelfeld gespielt. Es liegt mir, von links nach innen zu ziehen und dann mit rechts zu schießen. Aber ich kann natürlich auch auf der rechten Seite spielen.

Nach der jüngsten 0:2-Niederlage in Stuttgart hat Ihr Teamkollege Jerome Gondorf gesagt, es habe vielleicht einen kleinen Spannungsabfall gegeben, weil der Klassenerhalt fast perfekt ist. Haben Sie das auch registriert?

Nein. Das waren vielleicht Worte aus der Emotion heraus, kurz nach dem Spiel. Ich finde nicht, dass wir als Mannschaft einen Spannungsabfall haben. Wir haben die ganze Woche aktiv dagegengewirkt und mit dem Mentaltrainer gearbeitet. Von der Einstellung und Leistungsbereitschaft her war das Spiel in Stuttgart okay, aber vom Spielerischen und der Chancenverwertung her hätte es besser sein können. Bei unseren WM-Teilnehmern kann doch auch gar kein Spannungsabfall da sein. Und ich bin zwar nicht bei der WM dabei, aber ich bin nach der Saison bis zum 10. Juni bei der Nationalmannschaft. Bis dahin muss ich fokussiert sein. Wir haben super Freundschaftsspiele gegen Russland, Deutschland und Brasilien. Die Stadien in Österreich waren in wenigen Stunden ausverkauft.

Wäre es nicht menschlich, ein wenig nachzulassen? Die Saison war bisher knallhart, Werder stand von Anfang an unten drin. Wie sehr ging das an die Substanz?

Natürlich ist eine Bundesliga-Saison anstrengend, aber es macht ja auch Spaß. In der letzten Zeit haben wir im Weserstadion super Spiele gemacht und haben nicht mehr verloren, seit der neue Trainer da ist. Die Fans haben uns immer unterstützt, auch wenn es nicht so gut lief. Das ist bewundernswert, und unabhängig von der Serie wollen wir in den zwei restlichen Heimspielen gewinnen, müssen uns aber steigern im Vergleich zum Stuttgart-Spiel.

Sie können am Sonntag gegen Dortmund nicht mithelfen, weil Sie nach der fünften Gelben Karte gesperrt sind. Wie sehr ärgern Sie sich über diese Sperre?

Eine unnötige Gelbe Karte war dabei, wegen Ballwegwerfens. Sonst waren alles Foulspiele. Ich habe 28 Spiele gemacht, da sind fünf Gelbe Karten auch nicht so schlimm. Natürlich wäre es mir aber lieber gewesen, wenn ich die Saison ohne Sperre überstanden hätte. Jetzt werde ich das Spiel am Sonntag im Stadion schauen, zusammen mit Freunden aus Graz.

Blicken wir schon einmal voraus auf die kommende Spielzeit. Sie waren bei Werder im ersten Jahr der Joker, haben in dieser Saison dann häufiger von Anfang an gespielt. Wie sieht der nächste Schritt aus?

Es ist mein Ziel, immer in der Startelf zu stehen. Das muss der Anspruch jedes Spielers sein. Ich will in der neuen Saison den nächsten Schritt machen.

Diese Aussage klingt danach, dass Sie sicher weiterhin bei Werder spielen …

Ich habe einen Vertrag, fühle mich sehr wohl und habe mir auch keine anderweitigen Gedanken gemacht. Daher gehe ich davon aus, dass ich bleibe.

Und gibt es den Traum, mit Werder demnächst international zu spielen?

Natürlich hat man den Traum, international zu spielen. Wie die Zielsetzung für die nächste Saison sein wird, kann ich aber jetzt noch nicht sagen.

Sie kennen den besonderen Reiz des Europapokals gut. Gleich Ihr zweites Profi-Spiel für Sturm Graz haben Sie 2010 in der Europa-League-Qualifikation gegen Juventus Turin bestritten. Was war das für ein Erlebnis?

Ich hatte eine Woche davor im Pokal gegen einen Drittligisten mein Debüt gegeben und durfte völlig überraschend gegen Juventus spielen. Flutlichtspiele unter der Woche im Europapokal gegen gute Gegner sind immer etwas Besonderes. Damals war ich erst 17 Jahre alt. Es war eine super Zeit. Leider sind wir ausgeschieden, aber dafür sind wir mit Sturm in der Saison Meister geworden.

Sie sind dann 2014 zum Erzrivalen Rapid Wien gewechselt und wurden von den Grazer Fans extrem angefeindet. Ist die Rivalität zwischen Sturm und Rapid mit der zwischen Werder und dem HSV vergleichbar?

Ich hatte 14 Jahre für Sturm gespielt und bin ein gebürtiger Grazer. Bei den Spielen gegen Graz gab es nach meinem Wechsel einige Vorfälle. Das war keine leichte Zeit für mich. Es sind immer extrem heiße Duelle zwischen Sturm und Rapid. Das ist schon vergleichbar mit Werder und dem HSV.