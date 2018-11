"Ich will den Fans mit Toren etwas zurückgeben"

Claudio Pizarro ist mit 39 Jahren fitter denn je und will den Werder-Fans noch ein paar Tore schenken. Die Chancen dafür standen nicht immer so gut.

In diesem Zuge von Altersdiskriminierung zu sprechen, wäre vielleicht zu viel. Doch die Fragen sind immer da. Wie geht es Claudio Pizarro? Ist er fit? Wie lange hält er durch? Florian Kohfeldt und Frank Baumann bescheinigen dem Angreifer dann stets eine herausragende Fitness. „Mir geht es sehr gut und ich wundere mich immer, warum ich das so oft gefragt werde“, sagt Pizarro selbst. „Vielleicht, weil ich 39 Jahre alt bin“, liefert der Peruaner die Erklärung gleich mit. 40 ist zwar das neue 30, aber 39 ist im Fußball eben doch ein fortgeschrittenes Alter.

Während sich Pizarro momentan bester Gesundheit erfreut, war dies vor dem Wechsel nach Köln im vergangenen Sommer nicht der Fall, wie er einräumt. „Ich hatte ein paar Probleme mit den Nerven und konnte beim Training nicht alles geben.“ Nun habe er alles unter Kontrolle, „vielleicht ist das ein Grund, warum ich jetzt so fit bin.“ Die mangelnde Fitness war auch einer der Gründe, warum Pizarros dritte Periode an der Weser ein eher unrühmliches Ende nahm.

Fokus auf Fußball

Jetzt, wo alles in bester Ordnung ist, will Pizarro das tun, wofür ihn die Leute in Bremen so lieben: Tore schießen, am besten möglichst viele. „Ich möchte den Fans mit meinen Toren etwas zurückgeben“, sagt Pizarro. Gegen Frankfurt bietet sich da die nächste Gelegenheit. Kohfeldt hat schon angekündigt, dass Pizarro auf jeden Fall dabei sein wird. Vielleicht auch in der Startelf, nachdem er gegen Hannover nach seiner Einwechslung für Wirbel sorgte? „Ich habe länger kein ganzes Spiel mehr gemacht und warte auf die Möglichkeit“, sagt Pizarro. Er sei fit, alles andere sei die Entscheidung des Trainers.

Neben seiner Rolle als Spieler soll Pizarro bei Werder auch als Mentor für die jüngeren Spieler fungieren. Einer davon ist Johannes Eggestein. „Ich versuche, ihm zu helfen und ihm etwas beizubringen“, sagt Pizarro. Als junger Spieler habe er sich immer sehr gefreut, wenn die älteren Spieler ihm geholfen hätten.

Wie stark der Fokus bei Pizarro noch immer auf dem Fußball liegt, bekommt auch die Familie des Angreifers zu spüren. Auf die Frage, wie er seinen 40. Geburtstag am 3. Oktober feiern wolle, antwortet Pizarro: „Meine Frau hat gesagt, wir müssen etwas machen. Aber ich habe gesagt: ‚Ich habe keine Zeit.‘“