Florian Neuhaus hat sich in Mönchengladbach auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. Im Interview mit dem „Kicker“ verriet der U21-Nationalspieler nun jedoch, warum er seit Kindheitstagen mit Werder sympathisiert.

Florian Neuhaus gehört zu den Shooting Stars der noch jungen Bundesliga-Saison. Nach seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf zu Borussia Mönchengladbach erkämpfte sich der 21-Jährige direkt einen Stammplatz. In seinen sieben Einsätzen hat der zentrale Mittelfeldspieler bereits vier Tore vorbereitet. Der Wechsel nach Gladbach war für den U21-Nationalspieler also ganz offensichtlich der richtige Schritt, in seiner Jugend träumte Neuhaus allerdings davon, als Profi für Werder aufzulaufen. „Ich war Fan von Werder Bremen“, verriet er im Interview mit dem „Kicker“. „Als sie 2004 Meister wurde, war ich sieben, und mein Onkel hat mir ein Ailton-Trikot geschenkt.“

Der Mittelfeldspieler, der aus Bayern stammt, bewunderte besonders die großen Regisseure, die für die Bremer spielten: „Sie hatten super Spieler wie Micoud, Özil, De Bruyne“, zählte er auf. Zudem gab Neuhaus zu, dass er auch heute noch ein Werder-Sympathisant sei. Daraufhin wurde der 21-Jährige gefragt, warum er dann zu Gladbach gewechselt sei. Seine Antwort lautete: „Es gab auch andere Angebote, aber Gladbach hat sich wahnsinnig um mich bemüht. Mich hat beeindruckt, wie viel sie über mich wussten, das Gesamtpaket hat total gepasst.“

Das komplette Interview findet sich in der aktuellen Printausgabe des „Kicker“.