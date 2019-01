„Ich verstehe immer besser, was der Trainer möchte“

Milot Rashica war der Matchwinner in Hannover. Sein Treffer war nicht sonderlich spektakulär, aber eminent wichtig. Für Werder, für ihn selbst. Später erklärte er, wie er seine Leidenszeit überwundern hat.

Was war nicht alles auf ihn eingeprasselt, was hat er sich nicht alles anhören müssen. Als „Chancentod“ war Milot Rashica gar verschrien worden, nachdem er zum Ende der Hinrunde gegen Hoffenheim und Leipzig einige Topgelegenheiten vergeben hatte. Diese Partien hätte er quasi im Alleingang entscheiden können – genau das tat er jetzt mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Hannover.

Es war wenig überraschend, dass Rashica über das ganze Gesicht strahlte, als er nach dem Spiel auf das Ende seiner Torkrise angesprochen wurde. Schwer sei sie gewesen, die Zeit vor der Winterpause, als er dem Team nicht so helfen konnte, wie er es am liebsten getan hätte. Doch der 22-Jährige hat sich davon nicht unterkriegen lassen, wie er betonte. „Mal triffst du aus 30 Metern, dann nicht aus zehn Metern“, meinte er schmunzelnd. „Ich habe einfach versucht, diese Chancen zu vergessen und mich auf die nächsten Aufgaben zu fokussieren.“ Der Auftritt bei den Niedersachsen hat gezeigt, dass ihm das gelungen ist – wenngleich er auch dort noch die eine oder andere Chance ungenutzt ließ.

Schwierige Umstellung

Trotzdem: Milot Rashica ist drauf und dran, sich einen festen Platz in Werders Startelf zu sichern. Endlich, möchte man fast sagen. Konkurrent Florian Kainz hat den Verein verlassen, darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des Kosovaren in Werders Spiel beinahe unverzichtbar. Wie Trainer Florian Kohfeldt unlängst erklärte, funktioniere auch die Rückwärtsbewegung immer besser. Es ist deutlich zu erkennen, Rashica wird ein immer kompletterer Bundesligaspieler. Die Zeiten, als er plötzlich nur noch auf der Tribüne saß, scheinen endgültig vorbei. „Es war wirklich schwierig für mich, als ich zu Werder kam, es war ein großer Unterschied“, sagte Rashica rückblickend. Vor knapp einem Jahr wechselte er von Vitesse Arnheim nach Bremen, dort musste er schnell erkennen, dass die niederländische Eredivisie doch ein etwas anderes, ein leichteres Pflaster ist. „Ich verstehe nun aber immer besser, was der Trainer möchte“, sagte Rashica.

Bleibt die Sache mit den Toren. In der Hinrunde glänzte er mit einem spektakulären Freistoßtreffer in Frankfurt, doch danach folgte eine quälende Durststrecke – mit den negativen Höhepunkten gegen Hoffenheim und Leipzig. Aber dann kam Hannover. „Das hat sich der Junge einfach verdient“, sagte Florian Kohfeldt später. „Das Schönste war, dass es ein dreckiges Tor war. Er musste keinen Ball in den Winkel hauen oder den Torwart ausspielen. Er stand einfach da und hat den Fuß hingehalten. Wunderbar – ein schönes Tor. Auch das ist die Qualität eines Stürmers.“ Werders Chefcoach nutzte den Moment allerdings auch dazu, um noch ein wenig Kritik zu üben. „Milot muss noch klarer werden vor dem Tor, das hat man heute auch in ein, zwei Situationen gesehen“, sagte er. Sonst hätte es schließlich sogar noch weitere Rashica-Treffer gegeben können – zumindest in einer Szene verhinderte allerdings Hannovers Keeper Michael Esser mit einer Glanzparade ein Traumtor.

Erfolg durch harte Arbeit

Aber auch so war Werders 7,5-Millionen-Mann mit dem Start ins Jahr 2019 zufrieden. Ich bin sehr glücklich, die Punkte sind sehr wichtig für uns. Und das Tor wird mir Selbstvertrauen geben“, sagte er. Selbstvertrauen, das er schnellstmöglich nutzen will. Schließlich soll sein dritter Saisontreffer nicht erneut wochenlang auf sich warten lassen. Genau deshalb feilt er weiter an seinem Abschluss. „Wir machen das in jedem Training – speziell wir Stürmer“, sagte der 22-Jährige. „Ich weiß, dass die Chancen wiederkommen, wenn du hart arbeitest. Und die Chancen sind wiedergekommen.“ So wie in Hannover, als der Chancentod wieder zum Helden wurde.