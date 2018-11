„Ich sehe meine Stärken eher zentral“

Im Pressegespräch äußerte sich Werder-Rückkehrer Martin Harnik zu seiner Lieblingsposition, seiner Tauglichkeit als Führungsspieler und seinen Zielen mit der Mannschaft.

Auf einmal ist Martin Harnik der Neue in Bremen – und doch einer der erfahrenen Spieler im Kader, einer, der auch Werder schon kennt. Einen Druck, sofort in eine Führungsrolle zu schlüpfen, sieht der 31-Jährige allerdings nicht. Viel lieber möchte Harnik erst einmal in Ruhe seinen Platz in der Mannschaft finden. „Alle haben einen sehr netten Eindruck gemacht, es war sehr harmonisch, die Stimmung war gut“, kommentierte der ehemalige Nationalspieler Österreichs im Pressegespräch seine ersten Eindrücke. „Ich freue mich auf die nächsten Tage, wenn wir gemeinsam auf dem Platz stehen.“

Das gemeinsame Auf-dem-Platz-Stehen ist eigentlich auch mit Jugendfreund Max Kruse der Plan. Offen bleibt allerdings weiterhin, in welcher Formation das in der kommenden Saison geschehen soll. „Ich sehe meine Stärken dann schon eher zentral als außen, weil ich wie Max sehr viel in Bewegung bin und sehr auf der Suche nach freien Räumen“, erklärte Harnik seine Spielweise. Das Problem: Eigentlich existiert im 4-3-3 der Vorsaison nur eine zentrale Sturmposition – und die gehört Kruse. Notfalls würde Harnik aber auch eine andere Rolle einnehmen: Es käme letztlich immer darauf an, „wie es der Trainer sehen will“.

Abgesehen von der taktischen Rolle muss Harnik auch seinen Platz in der Mannschaftshierarchie erst einmal etablieren. Gegen das Label „Führungsspieler“ wehrt sich der erfahrene Stürmer noch: „Ich würde behaupten, dass ich in Hannover und Stuttgart einer war, aber ich muss mich hier erstmal integrieren“, betonte Harnik. Das bedeute zunächst, mit Leistung zu überzeugen – auch, um dem Team insgesamt in der Tabelle wieder in die oberen Regionen zu helfen: „Die Entwicklung, die sich unter dem Trainerteam angebahnt hat, ist hoffentlich noch nicht vorbei.“