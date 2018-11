Die Änderungskommission der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat vorgeschlagen, ab der kommenden Saison zwei Ersatzspieler mehr pro Team zuzulassen. Florian Kohfeldt hält dies für die Verlagerung eines Problems.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach kam auch ein Vorschlag der Kommission für Änderung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zur Sprache. Dieser lautet, dass ab der kommenden Saison eventuell 20 Spieler für einen Spieltagskader nominiert werden können. Für Werder-Trainer Florian Kohfeldt spielt dieser Vorschlag keine große Rolle.

„Ich würde sagen, das wäre nicht notwendig gewesen. Du verlagerst halt ein Problem. Der Hintergrund ist ja, dass man Spieler nicht mit in den Kader nimmt und eine Enttäuschung daraus entsteht. Aber dann sind sie halt am Spieltag unzufrieden“, sagt der Werder-Trainer.

Auch in Sachen Reaktionsmöglichkeiten sieht Kohfeldt keinen Bedarf: „Ich denke, dass man auch mit 6 Feldspielern auf alle Situationen eines Spiels reagieren kann, findet der 36-Jährige.“ Vielleicht sage er in zwei Jahren was Anderes, wenn er das dann gesehen habe. Dennoch lautet sein Fazit: „Ich sehe da keinen Riesen-Mehrwert. Es wäre nichts gewesen, was ich selber gefordert hätte.“

Sportchef Frank Baumann sieht die Sache ähnlich. „20 Spieler erweitern natürlich die Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass Trainer auch mit 18 Spielern im Kader durchaus verschiedene Möglichkeiten haben, auf ein Spiel zu reagieren“, sagte Baumann zu der Idee. Für den Sportchef gebe es da andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen müsse: „Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen und schauen, dass wir die Gästekabine ausweiten und die Auswechselbank breiter machen. Und wenn wir demnächst einen neuen Bus bestellen, müssen wir auch da zwei Plätze mehr berücksichtigen.“