„Ich möchte noch lange bleiben“

Die Vertragsverlängerung mit Florian Kohfeldt ist für Werder Bremen vermutlich wichtiger als so mancher Spielertransfer. Jetzt äußerte sich der Cheftrainer aus dem Urlaub.

Für Werder beginnt die neue Saison schon vor dem Trainingsstart mit guten Nachrichten. Die Meldungen von Mein Werder, dass Florian Kohfeldt seinen Vertrag in Bremen verlängert, lösten eine große Euphorie und überwältigend positive Reaktionen unter den Fans aus. Und Staunen in der Liga. Kein Wunder, genießt der Bremer Cheftrainer doch in der Branche schon nach kurzer Zeit einen exzellenten Ruf. Finanzstarke deutsche Topklubs buhlten um die Gunst des 36-Jährigen. Doch der Werder-Führung um Sportchef Frank Baumann gelang es, Kohfeldt für einen gemeinsamen Weg über die bisher vereinbarte Vertragslaufzeit von 2021 hinaus zu gewinnen. Das neue Arbeitspapier soll bis 2023 gelten.

Kohfeldt: „Ich habe mich gefreut“

Kohfeldt bleibt bei „seinem“ Verein - der Applaus zum Trainingsauftakt ist dem Cheftrainer damit sicher. Und auch er selbst freut sich auf die gemeinsamen Jahre. „Ich habe mich über das Signal des Vereins sehr gefreut“, wird Kohfeldt vom Onlineportal „Deichstube“ zitiert, „wir sind in guten Gesprächen, die wir sicherlich zu einem positiven Abschluss bringen werden. Denn ich fühle mich hier sehr wohl und möchte noch lange bleiben.“

Natürlich sagt der wortgewandte Kohfeldt, er könne nicht bestätigen, dass es eine Einigung oder Unterschrift gebe. Aber ein Dementi ist das natürlich nicht. Die offizielle Verkündung der Zusammenarbeit ist Sache des Vereins. Sie wird erfolgen, sobald das neue Vertragswerk unterzeichnet ist. An der langfristigen gemeinsamen Zukunft von Werder und Kohfeldt ändert derlei nichts – und das ist ein starkes Signal. An die Konkurrenz, an die Fans, und auch an die eigenen Spieler. Dass der umworbene Cheftrainer nicht nur bleibt, sondern sogar verlängert und damit beim erfolgreichen Weg in Bremen weiter vorangehen will, das wird in der Mannschaft sehr gut ankommen. Schließlich haben zuletzt etwa die Brüder Eggestein ihre Verträge auch wegen der guten Zusammenarbeit mit Kohfeldt verlängert.

Auch wenn der neue Vertrag erst in den Tagen nach dem Trainingsauftakt final unterschrieben werden kann, muss sich kein Fan sorgen machen. Kohfeldt bestätigte der „Bild“ in Bezug auf die Vertragsverlängerung bei Werder: „Ich bin sicher, dass es so kommen wird.“