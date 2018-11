"Ich möchte bei Werder bleiben"

Jiri Pavlenka will seine starken Leistungen der vergangenen Saison nun bestätigen. Daher wolle er noch mindestens ein Jahr bei Werder bleiben, sagte der Torwart, der bei Tschechiens Nationalelf weilt.

Ruhig und zurückhaltend hat sich Jiri Pavlenka in seinem ersten Jahr bei Werder bei seinen gelegentlichen Medienterminen präsentiert. Genauso trat der Torwart nun auch bei der tschechischen Nationalmannschaft auf, als er am Dienstag mit Journalisten sprach. Nach einer überragenden ersten Saison in der Bundesliga wollte sich der 26-Jährige dafür nicht etwa feiern lassen, er blickte bereits voraus. "Das zweite Jahr wird schwieriger, denn man muss die Leistungen bestätigen", sagte Pavlenka laut "Ceske Noviny".

Der Keeper will nun also zeigen, dass er dauerhaft auf diesem hohen Niveau spielen kann, und das will er bei Werder tun. Er wisse zwar von mehreren Vereinen, die an ihm interessiert seien, doch Pavlenka betonte: "Ich möchte bleiben. Wir haben gesagt, dass es momentan gut wäre, mit einem Wechsel noch zu warten." Das deckt sich mit den Aussagen von Trainer Florian Kohfeldt, nach denen Pavlenka definitiv mindestens eine weitere Saison in Bremen spielt. Im kommenden Jahr könnte sich der Torhüter dann mit einem Wechsel beschäftigen. Sein Vertrag läuft bis 2020 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Sich schon in diesem Sommer wieder an eine neue Umgebung gewöhnen zu müssen, wäre sicher auch nicht einfach für den ruhigen Tschechen. Nach seinem Wechsel von Slavia Prag zu Werder vor rund einem Jahr habe er zunächst Zeit gebraucht, um sich einzugewöhnen, blickte Pavlenka zurück. "Als die Saison begann, habe ich mich dann gut gefühlt. Ich bin froh, dass ich das Vertrauen, das Werder in mich gesetzt hat, zurückzahlen konnte", sagte der Torwart. Insgesamt bewertete er die erste Spielzeit in Bremen positiv: "Wir haben den Klassenerhalt geschafft, obwohl es nach der ersten Saisonhälfte nicht gut aussah."

Aktuell bereitet sich Pavlenka mit der tschechischen Nationalmannschaft auf das Test-Länderspiel gegen Australien am Freitag in Österreich vor. Der fünffache Nationalspieler kämpft mit Tomas Vaclik (FC Basel) und Tomas Koubek (Stade Rennes) um den Posten als Nummer eins. "Wir haben alle eine erfolgreiche Saison gespielt", sagte Pavlenka. "Jetzt kommt es darauf an, wie wir in die neue Spielzeit kommen. Ich denke, die Trainer werden dann im Herbst entscheiden, wer bei den Spielen der Nations League im Tor steht."

Der Artikel von "Ceske Noviny" in tschechischer Sprache findet sich hier.