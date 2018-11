„Ich kann jetzt richtig angreifen“

Johannes Eggestein hat im Mein-Werder-Interview über seine Stammplatzchancen in der neuen Saison, seinen auslaufenden Vertrag und die Abende im Doppelzimmer mit Bruder Maximilian gesprochen.

Herr Eggestein, das Zillertal ist wunderschön, aber als Werder-Profi verbindet man es wahrscheinlich eher mit harten Trainingseinheiten und schweren Beinen, oder?

Klar ist es anstrengend, aber es macht auch Spaß. Ich bin gerne im Zillertal, denn es ist eine angenehme Atmosphäre in den Bergen. Außerdem war ich früher auch immer mit meinen Eltern hier Ski und Snowboard fahren. Daher fühle ich mich wohl im Zillertal.

Dass Sie sich wohlfühlen, war im Testspiel gegen Duisburg zu sehen. Da erzielten Sie den 1:0-Siegtreffer und gehörten zur vermeintlichen A-Elf. In der Schlussphase der Bundesliga-Saison wurden Sie bereits regelmäßig bei den Profis eingewechselt. Sind Sie ein Stück näher herangerückt an die erste Elf?

Ich merke schon, dass ich ein Stück näher an die Mannschaft herangerückt bin. Ich spüre jetzt in der Vorbereitung, dass es im Gegensatz zu den letzten Jahren intensiver geworden ist. Und wenn ich mich selber belohnen kann wie gegen Duisburg, freut mich das natürlich.

Gegen Duisburg kamen Sie in der ersten Halbzeit als Linksaußen zum Einsatz. Trainer Florian Kohfeldt hat nach dem Spiel gesagt, dass er sie künftig vor allem in dieser Rolle sieht, weil Max Kruse auf Ihrer angestammten Position im Sturmzentrum gesetzt ist. Wie gehen Sie mit der neuen Aufgabe um?

Ich habe damit grundsätzlich kein Problem. In der zweiten Halbzeit gegen Duisburg habe ich ja sogar auf der Achter-Position gespielt, und in den letzten Partien der abgelaufenen Saison kam ich auch schon auf der Außenbahn zum Einsatz. Da habe ich mich ganz gut zurechtgefunden. Heutzutage ist es wichtig, vielseitig zu sein, um dem Trainer Möglichkeiten zu bieten.

Lange Zeit galten Sie als klassischer Mittelstürmer. Ist es jetzt eine große Umstellung, auf der linken Seite zu spielen?

Das würde ich gar nicht mal sagen. Unser Spiel ist nicht so angelegt, dass ich über außen nicht in den Strafraum komme. Es ist oft so, dass der Mittelstürmer, also meistens Max Kruse, dem Ball entgegengeht und die Flügelstürmer dann hinter die Kette starten und in den Sechzehner eindringen. Genauso habe ich ja auch mein Tor gegen Duisburg geschossen. Ich kann also die Qualitäten, die ich besitze, auch auf die neue Position übertragen.

Welches persönliche Ziel haben Sie sich für die neue Saison gesteckt?

Ich möchte an das Ende der vergangenen Saison anknüpfen, weiter Einsätze sammeln und die Anzahl der Einsätze erhöhen, um eine stetige Entwicklung zu haben.

Ihr Vertrag bei Werder läuft am Saisonende aus. Erhöht das den Druck zusätzlich?

Es gibt zwei Seiten. Einerseits könnte man denken: Ich habe ja nur noch ein Jahr lang einen Vertrag. Andererseits hat man eine optimale Ausgangssituation, wenn man eine gute Saison spielt. Dann möchte der Verein vielleicht mit dir verlängern oder andere Vereine möchten dich verpflichten. Ich mache mir darum erst einmal keinen Kopf und versuche einfach, meine Leistung zu bringen. Im Winter oder danach werden wir schauen, wie es vorangeht.

Das heißt, Gespräche über eine Vertrags­verlängerung hat es mit Werder noch nicht gegeben?

Nein.

War eine Vertragsverlängerung mit anschließender Ausleihe ein Thema?

Nein, ich habe gleich gesagt, dass ich mich bei Werder durchsetzen möchte.

Sportchef Frank Baumann hat in der „Bild“ gesagt: „Johannes muss jetzt seine Chance nutzen.“ Wie gehen Sie mit dieser Forderung um?

Das ist mir doch selber bewusst. Ich habe damals einen Dreijahresvertrag unterschrieben und gehe in das letzte Jahr dieses Vertrags. In den zwei Jahren habe ich mich so entwickelt, dass ich jetzt in der Ausgangsposition bin, um richtig angreifen zu können, Einsätze zu bekommen und meine Chance zu nutzen. In diese Lage musste ich mich aber erst bringen. Vor anderthalb Jahren waren mein Kopf und mein Körper vielleicht noch gar nicht dazu bereit, es in den Profibereich zu schaffen.

Sie waren zweitbester Torschütze der U17-Weltmeisterschaft und bester Torschütze in Werders U19. Was hat den Übergang vom Jugend- in den Herrenbereich so schwierig gemacht?

Vom Kopf her musst du bei den Profis jeden Tag 100 Prozent geben. In der Jugend warst du immer einer der Besten in deiner Mannschaft und konntest dir im Training auch mal ein bisschen weniger Einsatz erlauben. Bei den Profis war für mich in den ersten Monaten jedes Training wie ein Spiel, und ich habe alles reingelegt. Das war eine ordentliche Intensität für mich mit 17 oder 18 Jahren. Außerdem musst du dich als 18-Jähriger, der noch in der Entwicklung ist, gegen ausgewachsene Männer erst einmal durchsetzen. Im Nachhinein kann ich verstehen, warum es damals noch nicht so mit den Einsätzen geklappt hat. Jetzt habe ich mir aber die Voraussetzungen erarbeitet, um meine Einsätze zu bekommen.

Ein Teil dieser Arbeit war es, körperlich robuster zu werden. Wie haben Sie das gemacht?

In dem Bereich habe ich ordentlich aufgeholt, aber ich werde natürlich weiterhin daran arbeiten. Nach dem Training bin ich immer noch für eine Stunde oder anderthalb Stunden mit dem Athletiktrainer in den Kraftraum gegangen, und das nicht einmal pro Woche, sondern zwei- oder dreimal.

Fast genauso regelmäßig treffen Sie sich mit Florian Kohfeldt. Gibt es die wöchentlichen Besprechungen mit dem Trainer noch?

In der Vorbereitung machen wir das nicht. Am Ende der Saison haben wir uns wöchentlich im Büro oder im Raum für die Videoanalyse getroffen. Wir haben dann zum Beispiel ein paar Szenen analysiert oder darüber gesprochen, wie ich mich gerade fühle. Es ging auch darum, ob ich im Kader bin oder bei der U23 spiele. Ich habe Feedback für die Woche und die allgemeine Entwicklung bekommen.

Der Trainer kümmert sich also ganz besonders um Sie.

Er macht das nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen jungen Spielern. Er ist ein sehr kommunikativer Trainer, der sich für seine Spieler interessiert. Man weiß dadurch als Spieler, woran man beim Trainer ist und woran man noch arbeiten muss. Das hilft einem sehr und ist auch motivierend.

Einer der jungen Spieler bei Werder ist Joshua Sargent, der im Jugendbereich, genauso wie Sie, Tore am Fließband geschossen hat. Er steht jetzt an dem Punkt, an dem Sie vor zwei Jahren waren, und muss sich im Herrenbereich beweisen. Können Sie ihm dabei helfen?

Ich versuche ihm natürlich zu helfen. Wir haben viele junge Spieler dabei, und wir reden viel untereinander. Mein Bruder (Maximilian Eggestein, Anm. d. Red.) kann ihnen noch ein paar mehr Tipps geben, weil er schon einen Schritt weiter ist als ich, aber ich mache das natürlich auch. Ich weiß, wie es ist, zum ersten Mal mit ins Trainingslager zu fahren. Man ist dann erst einmal ein bisschen schüchtern und guckt, wo man Halt finden kann.

Joshua Sargent ist aber auch ein Konkurrent für Sie. Kommt da mal der Gedanke auf: Der will mir meinen Platz wegnehmen?

Da gibt es ja nicht nur ihn. Übertrieben betrachtet könnte man sagen, dass alle Außenspieler meine Konkurrenten sind und Max Kruse auch, weil er im Zentrum spielt. Man sollte nicht Josh Sargent und Johannes Eggestein gegenüberstellen, nur weil wir zwei jüngere Stürmer sind. Es gibt insgesamt sechs Spieler, mit denen ich in Konkurrenz stehe, aber das wäre in keinem Bundesliga-Team anders. Ich sehe das als völlig normal an.

Blicken wir auf die vergangene Saison zurück: Es gab eine Phase, in der Sie nur noch in der U23 zum Einsatz kamen. Sportlich lief es mit der Mannschaft gar nicht rund, und Ihnen gelang in der dritten Liga kein Treffer. Hat diese Zeit Sie trotzdem weitergebracht?

Im Nachhinein glaube ich, dass man viel aus dieser Zeit mitnehmen kann. Wenn solch schlechte Zeiten noch einmal kommen sollten, kann man sich daran erinnern, wie man damals damit umgegangen ist. Das vergrößert den Erfahrungsschatz.

Kann man sagen, dass es die ganz große mentale Herausforderung ist, den Schritt von den Profis in die U23 nicht als Degradierung zu ­sehen?

Ja, genau. Das ist echt nicht leicht. Wenn du von den Profis zur U23 kommst, wirkt das natürlich erst einmal wie ein Rückschritt, aber du musst es als positiven Schritt sehen. Du kannst dort spielen und dich zeigen. Genau so war es doch bei meinem Bruder. Er hat in der U23 super gespielt. Und als sich jemand verletzt hatte, ist er bei den Profis voll eingeschlagen. Dafür muss man vorbereitet sein.

Gibt es die Option, Spielpraxis in der U23 zu sammeln, für Sie in der neuen Saison noch?

Nein, jetzt ist es das Ziel, durchgängig bei den Profis zu sein.

Mit der klaren Perspektive Bundesliga haben Sie 2016 auch Ihren neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. In Bremen war die Freude damals groß, denn viele Topklubs sollen an Ihnen interessiert gewesen sein. Würden Sie sich rückblickend wieder so entscheiden?

Ich habe natürlich manchmal zurückgeblickt, bin aber immer zum gleichen Entschluss gekommen wie damals. Diese schwierigen Phasen hätte es auch bei einem anderen Verein gegeben. Für mich ist in solchen Phasen wichtig, dass man Familie und Freunde im Umfeld hat, die einen unterstützen können. Hätte ich irgendwo weiter weg unterschrieben, wäre das nicht in der Deutlichkeit der Fall gewesen wie in Bremen. Meine Familie ist in Hannover, mein Bruder ist da. Außerdem hatte ich bei Werder auch viele gute Phasen. Die Entwicklung ging stetig weiter.

Sie haben Ihren Bruder gerade angesprochen. Als Stammspieler hätte er im Trainingslager durchaus ein Einzelzimmer beanspruchen können, doch Sie beide teilen sich ein Zimmer. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Wir verbringen einfach gerne Zeit miteinander. Deswegen war es gar kein Thema, dass er ein Einzelzimmer nimmt.

Und was passiert im Zimmer der Eggesteins nach einem harten Trainingstag noch?

Man ist dann schon sehr gerädert und legt sich ins Bett. Bis vor Kurzem liefen bei uns Wimbledon und die Weltmeisterschaft im Fernsehen. Jetzt müssen wir uns was Neues überlegen. Vielleicht schauen wir mal eine Serie oder einen Film. Wir spielen außerdem gerne Karten oder an der Konsole.

Das Gespräch führte Christoph Bähr.

Johannes Eggestein (20) wechselte 2013 vom TSV Havelse in die Werder-Jugend. Der Stürmer durchlief sämtliche Junioren-Nationalmannschaften. Bei den Werder-Profis kam Eggestein bislang zu sieben Bundesliga-Einsätzen und blieb ohne Tor.