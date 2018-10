„Ich hatte nie das Verlangen, Alkohol zu probieren“

Max Kruse spricht in der neuen Folge des Werder-Podcasts über seine große Leidenschaft, das Pokern. Zudem verrät der Werder-Kapitän, warum er keinen Alkohol trinkt und wie es an der Gitarre läuft.

Alkohol, das ist einfach nichts für Max Kruse. „Ich habe das noch nie probiert, es riecht schon nicht so gut“, sagt der Werder-Kapitän in der aktuellen Episode des Werder-Podcasts. „Ich hatte nie das Verlangen, das zu probieren.“ Sein Vater spielt dabei auch eine Rolle. Dieser sei sehr darauf bedacht gewesen, „dass ich die Finger davon lasse, um was zu erreichen“, sagt Kruse. Sein Lieblingsgetränk auf einer Party: Cola zero und Wasser. Ab und zu könne er sich auch mal einen Cocktail – natürlich alkoholfrei.

Eine große Leidenschaft von Kruse ist das Pokern. „Dabei vergesse ich alles drumherum“, sagt der Stürmer, der verrät, dass er zu Hause auch einen eigenen Pokerraum habe. Der Kick und das Adrenalin seien nur zwei Gründe, warum er das Spiel so liebe. „Das Abschalten und der Spaß stehen an erster Stelle“, so Kruse.

Ein weiteres Hobby: Gitarre spielen. „Mal bin ich sehr motiviert und gehe jede Woche zum Unterricht, mal bin ich aber auch nicht so motiviert“, sagt Kruse. Der 30-Jährige habe auch bei seinem Werder-Einstand zur Gitarre gegriffen und sich selbst begleitet, als er den Song „Wonderwall“ von Oasis vor seinen Teamkollegen gesungen habe. „Das ist eines der einfachsten Lieder auf Gitarre“, sagt er und lacht.

Den ganzen Podcast gibt es hier.