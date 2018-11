Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) will Florian Kohfeldt von zu großen Träumen nichts wissen. Den Abstiegskampf hat der Trainer längst nicht abgehakt.

Es ist fast genau ein Jahr her, da gewann Werders U 23 durch ein Kopfballtor von Rafael Kazior mit 1:0 bei der U 23 des FSV Mainz 05. Werders zweite Mannschaft, damals trainiert von Florian Kohfeldt, kletterte auf Platz elf in der Tabelle und ging mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze in die folgende Länderspielpause und die Schlussphase der Saison.

Warum das heute noch wichtig ist? Weil Florian Kohfeldt und die von ihm trainierte Werder-Mannschaft ein Jahr später in fast genau derselben Situation stecken. Werder, nun die Bundesliga-Mannschaft, spielt in Augsburg, könnte mit einem Sieg auch auf Platz elf klettern und im besten Fall sogar mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze in die dann folgende Länderspielpause gehen.

„Ich warne aber davor, die Sache jetzt zu locker zu nehmen“, sagte Kohfeldt vor der Partie am Sonnabend in Augsburg (Anstoß 15.30 Uhr). „Ich halte die Situation für sehr trügerisch.“ Weil Kohfeldt sich noch zu gut an die Wochen mit der U 23 erinnern kann, die damals dem Mainz-Sieg folgten. Bis zum vorletzten Spieltag gewann Werders Reserve kein Spiel mehr und schaffte erst in buchstäblich letzter Minute den Klassenerhalt in der dritten Liga. Auf ein ähnliches Finish mit der Bundesliga-Mannschaft hat Kohfeldt überhaupt keine Lust.

„Fünf Punkte sind schnell weg“, warnt der Werder-Trainer mit Blick auf das aktuelle Polster seiner Mannschaft. Auch weil der Gegner Augsburg heißt. Denn gegen den FCA hat Werder in der jüngeren Vergangenheit nie gut ausgesehen. Vor allem ein Mann hat Werder in den vergangenen Jahren richtig geärgert: Michael Gregoritsch. Sechs Tore hat Gregoritsch in fünf Spielen gegen Werder geschossen, vier davon, als er noch Profi beim HSV war, und zwei beim 3:0-Hinspielsieg der Augsburger im Weserstadion. Im Strafraum wird Werder ihn deshalb eng decken, außerhalb des Strafraumes und wenn sich Gregoritsch ins Mittelfeld zurückfallen lässt, was er gerne tut, werden die Werder-Profis versuchen, ihn im Verbund aus dem Spiel zu nehmen. „Das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, Bälle zu klauen“, sagt Kohfeldt – und dann soll es schnell in die andere Richtung gehen, aufs Augsburger Tor.

Dass Werder das kann, umschalten, schnell vors andere Tor kommen, das hat die Mannschaft beim Siegtor gegen den HSV oder beim 2:1 durch Milot Rashica gegen Köln bewiesen. Überhaupt haben Kohfeldt die Spiele gegen Hamburg und gegen Köln, auch wenn sie keine fußballerischen Leckerbissen waren, beruhigende Erkenntnisse beschert. Kohfeldt findet, dass seine Mannschaft in den vergangenen Wochen gereift ist. „Die Jungs haben in absoluten Druck-Spielen immer wieder Lösungen gefunden, um diese Partien zu gewinnen. Ich denke da an das HSV-Spiel, an Köln“, sagte Kohfeldt, „und das waren nicht immer die Lösungen, die wir vorher besprochen hatten. Sondern auch solche, die sich im Spielverlauf ergeben haben. Wir verlassen uns nicht nur aufs spielerische Element, da sind wir kompletter geworden.“

Kohfeldt misst Kruse nicht nur an Toren

Ebenfalls beruhigend ist für Kohfeldt die Erkenntnis, personell eine Reihe interessanter Möglichkeiten zu haben. Etwa auf den offensiven Außenbahnen. Da kann Kohfeldt wählen, zum Beispiel Milot Rashica, der gegen Köln sein erstes Bundesligator gemacht und auch sonst stark gespielt hat. Ob er Startelf-Chancen hat? „Ja klar, hat er“, sagt Kohfeldt, „er hätte eine deutlich schwächere Bewerbung abgeben können.“ Das gilt allerdings auch für Ishak Belfodil, an dessen „hohen Beitrag“ im Gladbach-Spiel Kohfeldt erinnerte. Für die Außenbahn auch noch da sind Florian Kainz und Aron Johannsson. Und vielleicht sogar noch Kapitän Zlatko Junuzovic, denn ins Mittelfeld, wo Junuzovic gegen Köln spielte, drängt Philipp Bargfrede zurück, der nach seinen Magenproblemen wieder im Training steht.

Manchmal stört Florian #Kohfeldt der Hype um seine Person. "Die Mannschaft muss im Vordergrund stehen", so der #Werder-Trainer. pic.twitter.com/u8Cxp1F5z2 — Mein Werder (@WK_MeinWerder) March 15, 2018

Seit dem letzten Aufeinandertreffen von Augsburg und Werder ist viel passiert. Seit dem 0:3 im Hinspiel, „unserem schlechtesten Spiel der Saison“, wie Maximilian Eggestein sagt, hat Werder einen neuen Trainer, 25 Punkte mehr und einen fitten Max Kruse dabei. Im Hinspiel Ende Oktober war Kruse gerade erst nach einer Schulterverletzung zurückgekehrt.

Aktuell hat Kruse zwar seit sechs Wochen kein Tor mehr geschossen. Aber das ist Kohfeldt egal: „Ich verstehe, dass Max von außen an Toren gemessen wird, aber nicht von mir.“ Kruses Beitrag ist aus Trainersicht auch so noch groß genug. Als Beispiel führte Kohfeldt den Treffer zum 2:1 gegen Köln an. Kruse hatte sich aus der Spitze zurückfallen lassen und damit den Raum geöffnet, in den Torschütze Rashica hineinstarten konnte. Für Kohfeldt ist das ein klarer Fall von mindestens indirekter Torbeteiligung Kruses.

Die Diskussion darüber, dass Kruse nicht mehr so dominant, Werders Abhängigkeit von ihm nicht mehr so eklatant ist, kann man fast schon als Luxusproblem werten. Oder so wie Kohfeldt, der dem Thema betont lässig begegnet. Gut möglich, dass auch die Augsburger Kruse am Sonnabend in Manndeckung nehmen. „Dann“, sagt Kohfeldt, „dann hat Max vielleicht nicht so viel Spaß, aber wir gewinnen.“ Und nur darauf kommt es bei Werder im Moment an.

